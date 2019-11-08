Экс-руководителя "Сибэнергомаша" подозревают в мошенничестве на 800 млн рублей

В Алтайском крае по решению суда заключен под стражу подозреваемый в хищении более 800 млн рублей. 8 ноября Главное следственное управление краевого управления МВД предъявило ему обвинение как фигуранту уголовного дела о мошенничестве, сообщает пресс-служба ведомства. По данным amic.ru, речь идет о Виталии Черноморе, экс-руководителе холдинга "Новаэм", в который входил барнаульский завод "Сибэнергомаш".

По версии следствия, в 2013 году Черномор оформил кредиты на свои предприятия в одном из банков по подложным документам, не собираясь "исполнять взятые обязательства". 828 млн рублей банк перечислил на расчетный счет завода, но затем эти деньги вывели на счета различных юрлиц. Это привело к банкротству предприятия.

Черномора задержали в Москве в аэропорту Шереметьево сотрудники алтайской полиции при помощи коллег из Линейного управления МВД России. Суд заключил его под стражу.

Сейчас продолжается предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы до 10 лет.

Виталий Черномор купил "Сибэнергомаш" в 2009 году, предприятие вошло в холдинг "Новаэм". Уже в 2015 году алтайский завод суд признал банкротом. Этому предшествовали многомесячные невыплаты зарплаты, забастовки работников. Общая задолженность АО "Сибэнергомаш" перед кредиторами составила более 4 млрд рублей, в основном – перед Глобэксбанком, Альфа-Банком и Райффайзенбанком.