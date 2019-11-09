Алтайский край прирос горожанами, оставаясь самым сельским регионом в Сибири

В Алтайском крае продолжается сокращение сельского населения и увеличение городского. За последние десять лет жителей городов стало на 1,5% больше. Такие данные сообщают в Алтайкрайстате.

"В Алтайском крае на 1 января 2019 года насчитывалось 2,332 млн человек. При этом доля городского населения составляет 56,7% от общей численности, то есть горожан в регионе больше на 13,4%, чем сельчан", – уточнили в ведомстве.

Самый крупный город края – Барнаул – является местом жительства для трети населения. В Бийске живет около 9%, в Рубцовске – 6%. Но при этом Алтай остается самым сельским регионом в Сибири.

"По итогам переписи населения 2002 года городское население края составляло 53,2%, сельское – 46,8%. В 2010 году горожан стало больше на 1,5%. Данные текущей оперативной статистики демонстрируют дальнейшее нарастание удельного веса жителей городов еще на 2%", – прокомментировала глава Алтайкрайстата Ольга Ситникова.

В 2020 году в России пройдет масштабная перепись населения, которая даст новые данные по количеству горожан и селян.