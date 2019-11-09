Суббота, 9 Ноябрь, 08:12

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,73
€ 70,42
Обь
160см -13

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2020Ремонт и дизайнГород. Слушай!
Новости

Алтайский край прирос горожанами, оставаясь самым сельским регионом в Сибири

, ИА "Амител"
Сейчас в регионе 56,7% жителей – горожане, и их количество неуклонно растет
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае продолжается сокращение сельского населения и увеличение городского. За последние десять лет жителей городов стало на 1,5% больше. Такие данные сообщают в Алтайкрайстате.

"В Алтайском крае на 1 января 2019 года насчитывалось 2,332 млн человек. При этом доля городского населения составляет 56,7% от общей численности, то есть горожан в регионе больше на 13,4%, чем сельчан", – уточнили в ведомстве.

Самый крупный город края – Барнаул – является местом жительства для трети населения. В Бийске живет около 9%, в Рубцовске – 6%. Но при этом Алтай остается самым сельским регионом в Сибири.

"По итогам переписи населения 2002 года городское население края составляло 53,2%, сельское – 46,8%. В 2010 году горожан стало больше на 1,5%. Данные текущей оперативной статистики демонстрируют дальнейшее нарастание удельного веса жителей городов еще на 2%", – прокомментировала глава Алтайкрайстата Ольга Ситникова.

В 2020 году в России пройдет масштабная перепись населения, которая даст новые данные по количеству горожан и селян.

Материалы по теме

 

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
07:58
Правила расчета тарифа на вывоз мусора изменятся в России 0
07:48
У жителей Алтая может перестать показывать ТВ. Как этого избежать и в чем причины 0
07:39
В Барнауле сбили мужчину на дороге, где раньше был пешеходный переход 0
07:23
На месте коррекционного детсада в центре Барнаула построят крупный объект 1
07:01
Алтайский край прирос горожанами, оставаясь самым сельским регионом в Сибири 0
06:45
Ярмарка, КВН и театры. Куда сходить в Барнауле на выходных 9 и 10 ноября 0
06:32
Главный символ немецкого раздора: фотохроники Берлинской стены 0
06:22
Перед первыми морозами в Алтайском крае будут идти дожди 2
06:14
В чем встречать год Крысы, чтобы не быть серой мышкой 0
06:02
Поехали: на Чуйском тракте открыли мост через Чумыш за 3 миллиарда 1
23:49
Суд взыскал с полковника ФСБ Черкалина более шести миллиардов рублей 1
22:51
СК возбудил уголовное дело против криминального авторитета Вити 1
22:22
Томенко позвал целеустремленных в Молодежное правительство Алтайского края 2
21:51
Двойное убийство произошло в Барнауле. СК возбудил уголовное дело 0
21:29
Россиянам рассказали, что формирует их отношение к полиции 2
20:43
Фотографии алтайского маральника и лебедей стали одними из лучших на фестивале природы 0
20:01
Песков оценил сценарии развития России "от Макрона" 0
19:39
В Барнауле пожар тушили через соседний дом из-за запертых ворот на дороге 5
19:18
Новосибирцы отправились в путешествие по Африке на своих машинах 0
18:51
Васильева пожаловалась на нехватку в школах молодых учителей 12
18:24
Порывы ветра, гололед и первый мороз: какой будет погода на выходных в Алтайском крае 0
18:11
Останки с размытого кладбища алтайского села перезахоронили в соседней деревне 0
18:01
Песков прокомментировал возможный запрет "Википедии" в России 6
17:47
Сбербанк представил самый мощный в России суперкомпьютер 3
17:35
Экс-руководителя "Сибэнергомаша" подозревают в мошенничестве на 800 млн рублей 8
17:16
Эрнст уверен, что переход России на цифровое ТВ может оказаться бесполезной затеей 10
17:07
Вспыльчивая и много пьющая: знакомые описали бийчанку, убившую 11-месячную дочь 4
16:52
Бывший владелец "Сибэнергомаш" арестован по подозрению в мошенничестве 0
16:48
Пошли к соседям: "Мария-Ра" построит крупный логистический центр в Кемерове 5
16:32
Никаких полномочий. Справедливороссы обсудили проблемы сельских депутатов 0
16:22
В соцсетях смеются над возможной статьей для подростков, укравших жвачку в "Марии-Ра" 7
16:17
Умер козел Тимур, друживший с тигром Амуром 10
16:02
Росгвардия разработала два новых знака различия с орлом и скрепами 9
15:51
Топ лучших аудиокурсов для изучения английского с нуля 0
15:49
В Екатеринбурге после массовой драки подростков скончалась девушка 10
15:37
"Кто-то слишком много ест": мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота 9
15:29
Упреки и популизм. Бюджет Барнаула прошел первое чтение "со скрипом" 9
15:19
Турчак: "Единую Россию" в Сибири никто не сможет победить, если договариваться 11
15:06
Догоним и перегоним: Подмосковье надеется обойти Алтайский край по производству сыра 4
14:53
В Барнауле откроют бюст знаменитому алтайскому гребцу Константину Костенко 1
14:39
На Алтае женщина повелась на уловку лжесотрудника банка и перевела крупную сумму 2
14:23
Гигантский рекламный щит обрушило ветром в Барнауле 7
14:07
Алтайские дети-диабетики для установки специальных помп ездят в Москву 3
13:58
Happy end. Стало известно, куда уедет енот София из барнаульского зоомагазина 1
13:43
Росстат впервые назвал число россиян, ведущих здоровый образ жизни 9
13:24
В Барнауле мужчина жестоко убил топором соседа по коммуналке 0
13:07
Фильм "Перевал Дятлова" с участием Егора Бероева снимают в Горном Алтае 7
12:54
Мужчина погиб в алтайском стрелковом клубе "Магнум" 11
12:41
Барнаульцев приглашают на заключительную в 2019 году социальную ярмарку 3
12:23
На алтайской трассе насмерть сбили мужчину 4

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.