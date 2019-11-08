Васильева пожаловалась на нехватку в школах молодых учителей

Глава Минпросвещения Ольга Васильева рассказала, что в России учителями работают в основном пенсионеры и предпенсионеры, сообщает РИА "Новости".
По словам Васильевой, в школах среди учителей 23% пенсионеры, 19% — предпенсионного возраста, а педагогов младше 29 лет лишь 5,9%.
Министр также напомнила о законопроекте, предоставляющем возможность студентам педагогических вузов и колледжей преподавать в школах. Васильева отметила, что эти молодые люди не будут работать полный рабочий день, однако у них будет возможность проявить себя.
По ее словам, в случае прихода студентов в школу опытные педагоги смогут стать их наставниками и дать им бесценный опыт, который поможет в дальнейшей работе.
Ранее президент России Владимир Путин также затронул нехватку молодых специалистов в школах. Он раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова в связи с ситуацией с распределением квот в магистратуру на специальность учителя русского языка. По мнению главы государства, вскоре некому будет учить детей родному языку. Котюков не смог объяснить ситуацию с педагогами.
Связывать с доходами нежелание молодых людей идти в школу Васильева не стала. Напомним, ранее стало известно, что средняя зарплата учителей в России составляет 40 тыс. рублей. В Алтайском крае доходы педагогов самые низкие в Сибирском федеральном округе.
Комментарии
Зажрались, аднака, за сороковник работать не хотят)))) Где они такие цифры взяли - 40 тыщ средняя?
Давно пора последний курс на практику иврачей
В Алтайском крае доходы педагогов самые низкие в Сибирском федеральном округе.
))))))))))))))))))))))))))0
Или платите среднюю зарплату вообще всем, или перестаньте приводить её в качестве ориентира.
А то получается, что "в среднем мы едим голубцы".
Везде в мире и всегда приходит неопытный работник на небольшую зарплату, которая потом растёт по мере повышения профессионаизма. Только так можно стимулировать людей к повышению квалификации. А мы вырастили поколение, которое ещё пишет с ошибками, а зарплату подай на уровне или выше институтских профессоров. Не жирно ли?
учитель это призвание , а хотите деньги получать идите в бизнес !!! знакомая фраза ? а теперь удивляемся где учителя? а кто это сделал ?)))))))))))))
8.11.2019 19:53
- гость -
Ну вот и не жалуйтесь, что молодежь в школы не идет работать. В Москве 40 тыр - это з/п кассира в какой-нибудь "Пятерочке", как вы думаете, куда пойдет молодой выпускник педвуза, чтобы зарабатывать такие деньги - туда или в школу? Где, помимо обучения малолетних имбецилов необходимо еще кучу всяких конспектов, планы занятий писать, готовиться к проверкам всевозможных КРУ и МУ, вести разборки с неадекватными родителями... А в " Пятерочке" сиди на месте ровно и товары отбивай, смена закончилась - и домой!
Дя ню, а что она омеригу открыла? Редкий человек осознанно обрекает себя на нищету.
пожаловалась? кому?
8.11.2019 19:53 Если акцентировать внимание на "растет", то можно начинать зарплату педагога с 900 рублей в месяц, а далее - через 5-7 лет стажа - уже 5700. И в целом зарплата будет расти, как и во всем мире, а также сохранится стимул "повышать квалификацию ради более высокого ежемесячного дохода". Другое дело, что в других странах зарплата начинает расти не с 250 долларов(евро, фунтов или, скажем, 500 йен) в месяц. Полагаю, сейчас начнутся жуткие истории про 95% зарплаты на различные налоги и пакет молока за 400 долларов в социальном американском магазине (а так оно еще дороже там у них)?
Везде в мире и всегда приходит неопытный работник на небольшую зарплату, которая потом растёт по мере повышения профессионаизма. Только так можно стимулировать людей к повышению квалификации. А мы вырастили поколение, которое ещё пишет с ошибками, а зарплату подай на уровне или выше институтских профессоров. Не жирно ли
Четошникова, подписывайся, что ли