Васильева пожаловалась на нехватку в школах молодых учителей

Глава Минпросвещения Ольга Васильева рассказала, что в России учителями работают в основном пенсионеры и предпенсионеры, сообщает РИА "Новости".

По словам Васильевой, в школах среди учителей 23% пенсионеры, 19% — предпенсионного возраста, а педагогов младше 29 лет лишь 5,9%.

Министр также напомнила о законопроекте, предоставляющем возможность студентам педагогических вузов и колледжей преподавать в школах. Васильева отметила, что эти молодые люди не будут работать полный рабочий день, однако у них будет возможность проявить себя.

По ее словам, в случае прихода студентов в школу опытные педагоги смогут стать их наставниками и дать им бесценный опыт, который поможет в дальнейшей работе.

Ранее президент России Владимир Путин также затронул нехватку молодых специалистов в школах. Он раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова в связи с ситуацией с распределением квот в магистратуру на специальность учителя русского языка. По мнению главы государства, вскоре некому будет учить детей родному языку. Котюков не смог объяснить ситуацию с педагогами.

Связывать с доходами нежелание молодых людей идти в школу Васильева не стала. Напомним, ранее стало известно, что средняя зарплата учителей в России составляет 40 тыс. рублей. В Алтайском крае доходы педагогов самые низкие в Сибирском федеральном округе.