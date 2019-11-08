Фотографии алтайского маральника и лебедей стали одними из лучших на фестивале природы

Уникальная дикая природа / Фото: altairegion22.ru, Дмитрий Купрацевич и Алексей Эбель

Фотографии дикой природы Алтайского края отмечены в числе лучших на общероссийском фестивале природы "Первозданная Россия", сообщается на официальном сайте региона.

На протяжении шести лет под патронажем Совфеда реализуется один из крупнейших в Европе культурно-просветительских проектов – фестиваль "Первозданная Россия". В его основе лежат лучшие работы, которые популяризуют искусство природной фотографии.

Каждый год в создании новой фотоэкспозиции участвуют около 300 отечественных и зарубежных авторов.

"Представленные на фестивале фотографии являются свидетельством богатства и неповторимости природы Алтайского края, его мощного рекреационного потенциала. Этим богатством нужно не только гордиться, но и трепетно его оберегать, сохраняя для потомков", – отметили в Совете Федерации.

В ноябре 2019 года издан фотоальбом, в который включено около 200 работ лучших российских фотографов. Есть в нем и фотографии, посвященные дикой природе Алтайского края: "Цветение маральника" Алексея Эбеля и "Лебеди-кликуны" Дмитрия Купрацевича.