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Россиянам рассказали, что формирует их отношение к полиции

, ИА "Амител"
Более половины граждан России доверяют сотрудникам полиции
Еще в 2012 году уровень доверия к ГИБДД был гораздо ниже / Фото: m.riavrn.ru

Еще в 2012 году уровень доверия к ГИБДД был гораздо ниже / Фото: m.riavrn.ru

Отношение граждан к полиции складывается, в первую очередь, исходя из личного опыта, рассказал РИА "Новости" генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

"Отношение граждан в первую очередь складывается из личного опыта, а во вторую — уже из средств массовой информации. Мы давно заметили такую закономерность: если наши граждане знают лично участкового, как его зовут, то у них в принципе отношение к полиции лучше", — отметил Абрамов.

По его словам, еще в 2012 году уровень доверия к ГИБДД был -14%, это была разница между позитивными и негативными оценками (доверяют/не доверяют). Сейчас же эта разница +15%.

При этом отдельные резонансные дела, по данным Абрамова, воспринимаются россиянами как единичные случаи, а не как "катастрофа".

Проведенный ВЦИОМ опрос ко Дню сотрудника органов внутренних дел, который отмечается 10 ноября, показал, что лишь 16% респондентов сталкивались с действиями полиции, нарушающими права человека. Это рекордно низкое значение за все время мониторинга, 10 лет назад так ответили 34% респондентов. Кроме того, 54% россиян в целом доверяют сотрудникам полиции, в 2012 году — 35%.

Комментируя результаты опроса, Абрамов отметил, что в России есть люди, которые отнесутся к полученным данным скептически. "Есть целый класс людей, которые любые позитивные события в нашей стране будут обливать грязью, а люди, которые нейтральны, эксперты, могут делать из данных опроса правильные выводы, исходя из реальной ситуации, которая сложилась в общественном мнении России", — заключил эксперт.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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