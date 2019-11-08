СК возбудил уголовное дело против криминального авторитета Вити

Возбуждено уголовное дело о занятии высшего положения в криминальной иерархии в отношении авторитета из Курской области Виктора Панюшина по прозвищу Витя Пан, сообщается на сайте СК России.

"В сентябре 2000 года Панюшин возведен в статус так называемого "вора в законе" – криминального лидера с обширным влиянием в уголовно-преступной среде на территории Курской, Орловской и Белгородской областей. Для получения преступных доходов и консолидации всех преступных элементов под своим покровительством Панюшин создал преступное сообщество и осуществлял его руководство и координацию", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в 2017 году Панюшин и его товарищи создали подпольные казино в Белгородской области, получив с них немало денег.

По делу о преступном сообществе уже задержаны три активных участника организации. Их заключили под стражу.

А вот Панюшину удалось скрыться. Сейчас он объявлен в федеральный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Панюшина по статье "Создание преступного сообщества".

Напомним, в феврале 2019 года президент России Владимир Путин предложил сажать на 15 лет за "высшее положение в преступной иерархии". В марте Госдума приняла инициативу в третьем окончательном чтении, опубликовав документ с разъяснениями.

Первым арестованным по новой статье стал криминальный авторитет из Томска – один из лидеров преступного мира региона. Брали его при силовой поддержке бойцов Росгвардии.