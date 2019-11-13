Когда качество в приоритете: где купить автозапчасти проверенных брендов

Огромный опыт работы в сегменте автозапчастей дает право специалистам компании "Фаворит" гарантировать качество своих товаров.

"Фаворит" является дистрибьютором многих мировых брендов автозапчастей, что позволяет сформировать привлекательную для клиентов цену.

"Наш ориентир – качество. Принципиально не держим в ассортименте "одноразовые" детали, как бы дешево они нам ни доставались", – говорят представители компании "Фаворит".

Многочисленные клиенты – от частных лиц и автосервисов до крупных организаций и госучреждений – ценят "Фаворит" за возможность получить профессиональную помощь с индивидуальным подходом и неизменное качество приобретаемого товара.

Сеть магазинов автозапчастей "Фаворит" занимается розничными и оптовыми поставками запасных частей для автомобилей ведущих европейских марок. В наличии на складе в Барнауле всегда запчасти Ford, Fiat, Renault, Iveco, Peugeot, Citroen. Также компания готова предоставить большой выбор оригинальных и неоригинальных автомобильных запчастей любых марок на заказ.

Постоянное развитие в интересах клиентов – это про "Фаворит". Одним из последних нововведений компании является вывод на рынок Барнаула (а в дальнейших планах – и всей Сибири) итальянского бренда Petronas, зарекомендовавшего себя на мировой арене производителя технических масел и жидкостей.

Изначально продукция Petronas была рассчитана на мощнейшие двигатели "Формулы 1", но впоследствии производитель вышел за пределы гоночной трассы, чтобы обеспечить качественными жидкостями транспорт более спокойных дорог, но от этого не менее требовательный. Эксплуатационные качества различных типов двигателей сохраняются при любых условиях окружающей среды и экстремальных рабочих условиях.

При использовании масел и жидкостей Petronas владельцы мотоциклов и автомобилей, а также транспортных средств промышленного и коммерческого назначения получают:

экономию топлива;

меньшее количество вредных выбросов;

увеличение периодичности слива масла;

сокращение простоев;

более низкий расходам на техобслуживание.

Сегодня Petronas рекомендуют многие автоконцерны-гиганты: Fiat, Mercedes-Benz, Jeep и другие. Продукция производится в Италии, при этом цена сопоставима с другими известными автомаслами, выпускаемыми в России.

Благодаря широкой линейке продукции, практически каждый автовладелец может по допуску подобрать себе масло и жидкости Petronas в Барнауле.

Сеть магазинов автозапчастей "Фаворит" обеспечит вашего "железного коня" качественным товаром с мировым именем.

Сеть магазинов автозапчастей "Фаворит"

г. Барнаул, ул. Попова, 218

ул. Гоголя, 66

Телефон: +7 (3852) 99‒40‒99

WhatsApp: +7‒964‒086‒40‒99

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