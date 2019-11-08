Суббота, 9 Ноябрь, 00:04

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,73
€ 70,42
Обь
160см -13

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2020Ремонт и дизайнГород. Слушай!
Новости

Суд взыскал с полковника ФСБ Черкалина более шести миллиардов рублей

, ИА "Амител"
Его родители рассказали, что их сын жил самостоятельной жизнью и не помогал им деньгами
Черкалин признал большую часть исковых требований / Фото: time.kz

Черкалин признал большую часть исковых требований / Фото: time.kz

Головинский суд Москвы в пятницу, 8 ноября, взыскал в доход государства более шести миллиардов рублей в виде активов с обвиняемого в мошенничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина и его близких, сообщает РИА "Новости".

В иске об изъятии имущества Черкалина, его родственников и близких изначально значились 800 млн рублей, 72 млн долларов и восемь миллионов евро, а также пять квартир, два загородных дома, шесть земельных наделов, 14 нежилых помещений и два автомобиля. Среди ответчиков — отец Черкалина Владимир, который 38 лет прослужил полковником в КГБ и ФСБ вплоть до 2010 года, а также мать, младшая сестра, две бывшие жены и другие близкие.

Однако в прокуратуре уточнили исковые требования, попросив также взыскать в пользу государства более 40 дорогостоящих наручных часов, не менее 15 фирменных сумок, а также украшения — запонки, колье, браслеты и подвески. Их общая стоимость оценивается в 40 млн рублей.

При этом квартиру младшей сестры Черкалина Анастасии стоимостью 15 млн рублей представитель Генпрокуратуры попросил из перечня взыскиваемого имущества исключить, так как в суде ответчиком было доказано, что деньги на нее были получены из предусмотренных законом источников.

Адвокат Черкалина в суде сообщил, что его подзащитный признает большую часть исковых требований на 6,1 млрд рублей, которые он получил "из не предусмотренных законом источников". Однако подсудимый попросил оставить за собой и родственниками некоторые квартиры, дома, земельные и парковочные места, а также ювелирные украшения.

Родители Черкалина рассказали, что их сын жил самостоятельной жизнью и не помогал им деньгами. При этом в их квартире полковник хранил 50,5 млн долларов, один миллион евро и 15 млн рублей, объясняя это "служебной необходимостью". Отец обвиняемого отметил, что на квартиру в Москве стоимостью более 20 млн рублей и другое имущество они с супругой накопили сами, при поддержке собственных родителей. Так, по его словам, дедушка Черкалина подарил им 45 млн рублей незадолго до смерти.

Как считает Генпрокуратура, вышеуказанное состояние Черкалин нажил именно за время службы в ФСБ. Официальный доход полковника и его близких за это время составил гораздо более скромную сумму.

Напомним, Следственный комитет считает Черкалина причастным к делу о мошенничестве на 490 млн рублей и получению взятки в 850 тыс. долларов. Задержан он был в конце апреля 2019 года. После в Сети появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд рублей. Ранее сообщалось, что полковник ФСБ готов вернуть более шести млрд рублей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
23:49
Суд взыскал с полковника ФСБ Черкалина более шести миллиардов рублей 0
22:51
СК возбудил уголовное дело против криминального авторитета Вити 0
22:22
Томенко позвал целеустремленных в Молодежное правительство Алтайского края 0
21:51
Двойное убийство произошло в Барнауле. СК возбудил уголовное дело 0
21:29
Россиянам рассказали, что формирует их отношение к полиции 2
20:43
Фотографии алтайского маральника и лебедей стали одними из лучших на фестивале природы 0
20:01
Песков оценил сценарии развития России "от Макрона" 0
19:39
В Барнауле пожар тушили через соседний дом из-за запертых ворот на дороге 5
19:18
Новосибирцы отправились в путешествие по Африке на своих машинах 0
18:51
Васильева пожаловалась на нехватку в школах молодых учителей 12
18:24
Порывы ветра, гололед и первый мороз: какой будет погода на выходных в Алтайском крае 0
18:11
Останки с размытого кладбища алтайского села перезахоронили в соседней деревне 0
18:01
Песков прокомментировал возможный запрет "Википедии" в России 6
17:47
Сбербанк представил самый мощный в России суперкомпьютер 3
17:35
Экс-руководителя "Сибэнергомаша" подозревают в мошенничестве на 800 млн рублей 8
17:16
Эрнст уверен, что переход России на цифровое ТВ может оказаться бесполезной затеей 10
17:07
Вспыльчивая и много пьющая: знакомые описали бийчанку, убившую 11-месячную дочь 4
16:52
Бывший владелец "Сибэнергомаш" арестован по подозрению в мошенничестве 0
16:48
Пошли к соседям: "Мария-Ра" построит крупный логистический центр в Кемерове 5
16:32
Никаких полномочий. Справедливороссы обсудили проблемы сельских депутатов 0
16:22
В соцсетях смеются над возможной статьей для подростков, укравших жвачку в "Марии-Ра" 7
16:17
Умер козел Тимур, друживший с тигром Амуром 10
16:02
Росгвардия разработала два новых знака различия с орлом и скрепами 9
15:51
Топ лучших аудиокурсов для изучения английского с нуля 0
15:49
В Екатеринбурге после массовой драки подростков скончалась девушка 10
15:37
"Кто-то слишком много ест": мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота 9
15:29
Упреки и популизм. Бюджет Барнаула прошел первое чтение "со скрипом" 9
15:19
Турчак: "Единую Россию" в Сибири никто не сможет победить, если договариваться 11
15:06
Догоним и перегоним: Подмосковье надеется обойти Алтайский край по производству сыра 4
14:53
В Барнауле откроют бюст знаменитому алтайскому гребцу Константину Костенко 1
14:39
На Алтае женщина повелась на уловку лжесотрудника банка и перевела крупную сумму 2
14:23
Гигантский рекламный щит обрушило ветром в Барнауле 7
14:07
Алтайские дети-диабетики для установки специальных помп ездят в Москву 3
13:58
Happy end. Стало известно, куда уедет енот София из барнаульского зоомагазина 1
13:43
Росстат впервые назвал число россиян, ведущих здоровый образ жизни 9
13:24
В Барнауле мужчина жестоко убил топором соседа по коммуналке 0
13:07
Фильм "Перевал Дятлова" с участием Егора Бероева снимают в Горном Алтае 7
12:54
Мужчина погиб в алтайском стрелковом клубе "Магнум" 11
12:41
Барнаульцев приглашают на заключительную в 2019 году социальную ярмарку 3
12:23
На алтайской трассе насмерть сбили мужчину 4
12:01
Какие дороги отремонтируют в Барнауле в 2020 году. Карта 12
11:54
В барнаульской многоэтажке на женщину упало выбитое ветром окно 9
11:45
Образовательная программа АлтГТУ вошла в число лучших по подготовке кадров для ОПК 0
11:39
В Барнауле за 70 млн рублей продают коттедж с солевой комнатой и кинотеатром 4
11:18
Дедовщина или компьютерные игры? Почему Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в Забайкалье 49
11:17
Власти Барнаула разбираются в скандале об избиении мужчины на глазах чиновницы 17
11:08
Президент Франции назвал три сценария развития России 7
10:51
Странное свечение заметили в Горном Алтае. Возможно, снимают фильм "Перевал Дятлова" 6
10:45
Почему осенью проверять уровень витамина D особенно важно 0
10:26
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за октябрь 2019 года 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.