Суд взыскал с полковника ФСБ Черкалина более шести миллиардов рублей

Головинский суд Москвы в пятницу, 8 ноября, взыскал в доход государства более шести миллиардов рублей в виде активов с обвиняемого в мошенничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина и его близких, сообщает РИА "Новости".

В иске об изъятии имущества Черкалина, его родственников и близких изначально значились 800 млн рублей, 72 млн долларов и восемь миллионов евро, а также пять квартир, два загородных дома, шесть земельных наделов, 14 нежилых помещений и два автомобиля. Среди ответчиков — отец Черкалина Владимир, который 38 лет прослужил полковником в КГБ и ФСБ вплоть до 2010 года, а также мать, младшая сестра, две бывшие жены и другие близкие.

Однако в прокуратуре уточнили исковые требования, попросив также взыскать в пользу государства более 40 дорогостоящих наручных часов, не менее 15 фирменных сумок, а также украшения — запонки, колье, браслеты и подвески. Их общая стоимость оценивается в 40 млн рублей.

При этом квартиру младшей сестры Черкалина Анастасии стоимостью 15 млн рублей представитель Генпрокуратуры попросил из перечня взыскиваемого имущества исключить, так как в суде ответчиком было доказано, что деньги на нее были получены из предусмотренных законом источников.

Адвокат Черкалина в суде сообщил, что его подзащитный признает большую часть исковых требований на 6,1 млрд рублей, которые он получил "из не предусмотренных законом источников". Однако подсудимый попросил оставить за собой и родственниками некоторые квартиры, дома, земельные и парковочные места, а также ювелирные украшения.

Родители Черкалина рассказали, что их сын жил самостоятельной жизнью и не помогал им деньгами. При этом в их квартире полковник хранил 50,5 млн долларов, один миллион евро и 15 млн рублей, объясняя это "служебной необходимостью". Отец обвиняемого отметил, что на квартиру в Москве стоимостью более 20 млн рублей и другое имущество они с супругой накопили сами, при поддержке собственных родителей. Так, по его словам, дедушка Черкалина подарил им 45 млн рублей незадолго до смерти.

Как считает Генпрокуратура, вышеуказанное состояние Черкалин нажил именно за время службы в ФСБ. Официальный доход полковника и его близких за это время составил гораздо более скромную сумму.

Напомним, Следственный комитет считает Черкалина причастным к делу о мошенничестве на 490 млн рублей и получению взятки в 850 тыс. долларов. Задержан он был в конце апреля 2019 года. После в Сети появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд рублей. Ранее сообщалось, что полковник ФСБ готов вернуть более шести млрд рублей.