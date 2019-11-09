Перед первыми морозами в Алтайском крае будут идти дожди

В Алтайском крае в субботу днем, 9 ноября, ожидается 0...+5 градусов, с похолоданием в течение дня до -8. Обещают небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, местами гололедные явления, на дорогах местами сильная гололедица. В отдельных районах установление снежного покрова. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду, местами порывы до 20 метров, сообщает ЦГМС по краю.

В Барнауле будет 0...+2 градуса, с похолоданием в течение дня до -7. В первой половине дня небольшие осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, на дорогах во второй половине дня местами сильная гололедица. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду.

Ночью 10 ноября в крае обещают -6...-11 градусов, местами до -18. Днем будет -5...-10.