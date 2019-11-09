В Барнауле сбили мужчину на дороге, где раньше был пешеходный переход

Жителя Барнаула сбили в пятницу поздно вечером, 8 ноября, на улице Советской Армии в районе дома № 83, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

Очевидцы сообщают, что пострадавший жив. "Мне его жену жаль, только бы все обошлось. Вот сбегал в "Магнит". Это уже не первый случай на этом месте, как пешеходный убрали", — рассказывает местная жительница. "Там раньше много лет был пешеходный переход. Вот и сейчас люди по привычке ходят", — пишут в комментариях.

Автолюбители отмечают, что на данном участке дороги темно, а фонари практически не освещают. А в момент инцидента ситуацию усугубило еще и то, что было дождливо: сыро на дороге и блики. Плюс, как рассказывают, мужчина был в темной одежде.

"Едешь и выглядываешь, кто откуда прыгнет. И одни ниндзя вокруг — все в черном. Белая полоска на куртке сейчас лучший оберег", — пишет в комментариях барнаулец.