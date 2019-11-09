Республика Алтай заняла второе место в России по уровню сокращения врачей

В Республике Алтай, занявшей второе место в стране по уровню сокращения, за год врачей стало меньше на 4,4%, пишет РБК со ссылкой на данные Минздрава.

Как пояснил и.о. министра здравоохранения республики Андрей Макин, изменения в численности медработников связаны с их оттоком в районы Крайнего Севера, Московскую область и Санкт-Петербург в связи с высоким уровнем заработной платы, выплатой "подъемных" и предоставлением служебного жилья.

"Средний уровень зарплаты, к примеру, в районах Крайнего Севера – 150-200 тысяч рублей. В связи с высокой дотационностью республиканского бюджета Алтай не может конкурировать с регионами Крайнего Севера, Москвой, Санкт-Петербургом по уровню заработной платы, размерам социальных выплат медицинским работникам", – подчеркнул Макин.

И правда, зарплаты в крупнейших медицинских учреждениях Алтая значительно ниже средних по региону. Так, в штате Онгудайской районной больницы 375 человек, средняя зарплата в 2018 году там составила 26,6 тыс. рублей. В Усть-Коксинской районной больнице на конец 2018 года было 367 штатных единиц, их средняя зарплата 18,2 тыс. рублей.

При этом средняя зарплата в республике в 2018 году равнялась 31 тыс. рублей, как отмечается в данных Росстата. И эта сумма гораздо выше ежемесячного дохода медика.

Кроме того, в Республике Алтай фиксируется самое значительное сокращение числа хирургов – более чем на 10%. Такая же ситуация в Северной Осетии, Псковской и Костромской областях. Всего в российских больницах и поликлиниках за год стало на 519 меньше хирургов, на 483 – акушеров-гинекологов и на 365 – стоматологов-терапевтов.

Из всех врачебных специальностей больше всего за год врачей сократилось на скорых, а за восемь лет их стало меньше на треть. Минздрав объясняет такое уменьшение перераспределением и общим сокращением числа вызовов.