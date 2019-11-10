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Мир куклы: как открывали театральный фестиваль "Зазеркалье" в Барнауле

, ИА "Амител"
Фоторепортаж с церемонии открытия

Фото: Екатерина Смолихина

Первый Всероссийский фестиваль театров кукол "Зазеркалье" стартовал в Барнауле. Торжественная церемония прошла 8 ноября в концертном зале "Сибирь".

В афишу "Зазеркалья" вошли спектакли восьми театров из Сибири. Одну постановку на конкурсной основе представит кафедра кукольников из Новосибирского театрального института. Кроме этого, гостями сибирского фестиваля станут Московский детский камерный театр кукол, Екатеринбургский театр кукол, а также Санкт-Петербургский театр кукол Karlsson Haus. В основу спектаклей легли произведения Г.Х. Андерсена, Ф. Достоевского, Н. Гоголя, Д. Фонвизина, В. Гауфа и других известных авторов.

"Зазеркалье" продлится с 8 по 12 ноября. Фестиваль учрежден указом губернатора Виктора Томенко и будет проводиться в крае один раз в два года.

Оценивать постановки будут ведущие эксперты со всей страны во главе с театроведом, критиком и секретарем Комиссии по театрам для детей и юношества Союза театральных деятелей России Ольгой Глазуновой.

По итогам фестиваля "Зазеркалье" будут вручены награды за лучшие мужскую и женскую роли, а также главные и второго плана. Жюри должно назвать лучший актерский ансамбль, а также дать приз лучшему художнику, режиссеру и художнику по свету. Особые номинации называются "Дерзновение фестиваля" и "Открытие фестиваля". А Гран-при "Зазеркалья" вручат за лучший спектакль. Зрителям тоже предлагают поучаствовать в открытом голосовании, определив своего фаворита.

Как прошла церемония открытия – смотрите в фоторепортаже Екатерины Смолихиной.


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