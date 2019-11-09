Специалисты продолжают работы по восстановлению электроснабжения в Казенной Заимке

Энергетики устранили аварию, из-за которой почти 900 домов в поселке Казенная Заимка остались без света, но после этого снова возникли локальные перебои со светом.

Отмечается, что перебои в подаче электроэнергии были зафиксированы на ул. Красивой, ул. Надежды, Арбатской, Садовой, Изумрудной. Работники пригородного РЭС продолжают работы по устранению неисправности.

"Ситуация осложняется тем, что отопление и горячее водоснабжение запитано от газовых котлов, работающих от электроэнергии", – сообщили в администрации Барнаула.

На 14:00 специалистам удалось устранить аварию на трансформаторе на пересечении улицы Соколиной и Красивой. Отрабатываются обращения граждан о низком напряжении в сети.