Глава района в Смоленской области погиб, когда помогал соседям тушить горящий дом

Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров скончался при тушении пожара, сообщает РИА "Новости".

"Очень большая потеря и для семьи, и для общества. Вечная память, дорогой и уважаемый Олег Петрович", – написал губернатор региона Алексей Островский.

Пожар произошел около 21:30 на улице Школьной в поселке Холм-Жирковском. На месте работали четверо пожарных. Глава района помогал соседям тушить огонь, но когда поднимался на чердак, почувствовал себя плохо.

Он умер по пути в больницу. По предварительным данным, причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.

Олег Макаров работал в должности главы администрации Холм-Жирковского района с 2014 года.