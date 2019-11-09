Диетолог рассказала о вреде и пользе мандаринов

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о свойствах мандаринов, сообщает РИА "Новости".

"Мандарины употреблять можно и нужно. Они содержат огромное количество витаминов, микро- и макроэлементов, антиоксидантов, также там есть вещества, подавляющие рост грибков, оказывающих бактерицидное действие", – отметила специалист. Она добавила, что цитрусовые особенно полезны в зимнее время для профилактики вирусных заболеваний.

Воздержаться от мандаринов, по мнению врача, стоит людям с заболеваниями ЖКТ, гастритом и повышенной кислотностью желудка. Кроме того, опасность могут представлять противогрибковые средства, которыми производитель обрабатывает фрукты.