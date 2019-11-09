Полина Гагарина расплакалась после выступления отца погибшего актера Егора Клинаева

Дмитрий Клинаев, отец погибшего 2 года назад Егора Клинаева, известного по роли в сериале "Физрук", выступил на шоу "Голос", сообщает канал 360.

Мужчина исполнил песню "Колыбельная" Оскара Фельцмана. Дмитрия в свою команду взял Сергей Шнуров.

После выступления, когда все судьи повернулись, Полина Гагарина узнала Клинаева и не смогла сдержать эмоций.

"Я знаю, с кем говорю. И очень надеюсь, что этот проект вас вытащит, кардинально переключит. Никому не пожелаю такого пережить. Хочу пожелать вам, чтобы вы смогли, чтобы вы жили, чтобы вы еще радовались много-много дней", — отметила певица.

Напомним, что в 2017 году 18-летний Егор Клинаев ехал по МКАД и увидел аварию. Он остановился, чтобы предложить помощь пострадавшим, но в этот момент его и еще нескольких человек сбил водитель, не заметивший ДТП.