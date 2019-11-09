Министр просвещения РФ надеется, что миллион поможет найти учителя в алтайское село

Министр просвещения России Ольга Васильева прокомментировала ситуацию в селе Большая Тихая, где уже третий месяц не могут найти учителя начальных классов, сообщает "РГ".

Речь об этой ситуации зашла на заседании Совета при президенте РФ по русскому языку.

"Вы знаете, что в этом селе сейчас проживает 78 человек. Вы помните, что туда приезжали учителя, но не оставались в силу разных причин. Сейчас осуществляется подвоз детей в пятидневный интернат. И мы очень надеемся, что как раз программа "Земский учитель" будет способствовать тому, что мы сможем наполнить школы даже в таких малых селах", — сказала Васильева.

Согласно программе "Земский учитель", педагоги, которые приедут работать в села и малые города, получат миллион рублей. Программа начнет работать в 2020 году.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в селе Большая Тихая Алтайского края несколько месяцев детей некому учить. На уроки школьников возят в соседнее село.