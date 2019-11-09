Росстат назвал единственный регион России, в котором мужчин больше чем женщин

На сегодняшний день в России большинство населения это женщины. Представительницы прекрасного пола составляют 53,77% всех жителей страны, сообщает "РГ" со ссылкой на Росстат.

Единственный регион в котором мужчин больше чем женщин — Чукотский автономный округ. Преимущество здесь минимальное — 50,11% жителей региона, а 49,89% — женщины.

Примерно равное соотношение с преобладанием женщин отмечается только в четырех регионах страны: Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Чеченская республика и Ханты-Мансийский автономный округ.

Наименьшая доля мужчин приходится на Ярославскую область, Ивановскую область, Республику Ингушетия, Тульскую область, Санкт-Петербург и Новгородскую область.