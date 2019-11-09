Егор Крид показал трейлер фильма, в котором сыграл одну из главных ролей

Российский рэп-исполнитель Егор Крид опубликовал на своем YouTube-канале трейлер фильма (НЕ)Идеальный мужчина, в котором исполнил главную роль.

По сюжету, героиня Света, которую сыграла актриса Юлия Александрова, не может устроить свою личную жизнь. Ее очередной бойфренд не хранит верность подруге, а к тому же ее увольняют с работы.

Девушка устраивается в компанию по продаже высокотехнологичных роботов и влюбляется в одного из них. Роль этого робота исполнил Егор Крид.

За несколько часов трейлер новой комедии собрал почти 200 тысяч просмотров. Выход фильма в прокат предварительно запланирован на 16 января.