Горбачев рассказал о том, кто виновен в развале СССР

Бывший глава Советского Союза Михаил Горбачев рассказал, кто спровоцировал распад СССР, сообщает РИА "Новости".

"За конец перестройки и развал Советского Союза ответственны те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР", – заявил Горбачев.

Он добавил, что осознавал все риски перестройки, но руководство страны понимало, что перемены необходимы. О перестройке Горбачев не жалеет, но признает, что на пути реформ были ошибки и промахи.

"Было невозможно жить так, как прежде. И существенной частью перестройки было новое внешнеполитическое мышление, которое охватывает как универсальные ценности и ядерное разоружение, так и свободу выбора", – пояснил политик.

Также он выразил мнение, что Россия никогда не вернется к тоталитарной системе.