После операции – домой. Центр хирургии одного дня откроют в Барнауле

Первый государственный центр амбулаторной хирургии появится в Барнауле. В нем пациентам будут делать несложные операции и отправлять домой в этот же день. Откроют центр в отремонтированном здании бывшего онкологического диспансера на улице Матросова. Сдать объект должны до конца 2019 года.

Простоит еще 50 лет

Ремонт онкологического диспансера начали в апреле 2019 года. На данный момент пятиэтажное здание готово более чем на 70%. Строители снесли аварийную деревянную пристройку, усилили в корпусе стены и оконные проемы, сделали систему вентиляции, выполнили гидроизоляцию подвала, заменили освещение. Сейчас на объекте штукатурят стены и укладывают плитку внутри здания. Общая стоимость работ составит более 75 млн рублей.

"Это здание построено в конце 70-х годов прошлого века. Его не использовали с 2016 года, как только на Змеиногорском тракте открыли онкологический центр "Надежда". Но здание на ул. Матросова, 115, было пригодно для дальнейшего использования, поэтому его решили отремонтировать и разместить новый филиал третьей городской больницы. Оно прослужит еще лет 50. Работы мы завершим до конца года и потом передадим министерству здравоохранения. Больницу откроют, когда закупят оборудование", – сообщил заместитель директора КГКУ "Единый заказчик капитального строительства Алтайского края" Вячеслав Пантелеев.

До конца года помимо внутренней отделки строители должны доделать фасад, благоустроить территорию, обустроить автопарковку для пациентов. Их будут отправлять домой уже через несколько часов после несложной операции. Такое станет возможным благодаря открытию первого в Барнауле государственного центра амбулаторной хирургии на базе третьей городской больницы.

Хирургия одного дня

Первое время в здании не будет стационара: первые три этажа займет поликлиника, а на четвертом и пятом будет хирургия, сообщил главный врач КГБУЗ "Городская больница № 3" Александр Шпиготский.

"Особенность этого филиала в том, что здесь откроют центр амбулаторной хирургии, о которых в нашей стране говорили еще в 80-х годах. Пока такие центры в Барнауле есть только в частных клиниках. На первом этапе стационара не будет, это "хирургия одного дня". Прооперировали, человек побыл несколько часов и поехал домой. В будущем планируем разместить стационар короткого пребывания, до четырех суток", – отметил Шпиготский.

Плюсы "хирургии одного дня" в том, что у пациентов снижается риск осложнений, исключен риск внутрибольничной инфекции, а за счет свободных койко-мест в будущем можно делать больше сложных плановых операций, добавил главврач.

Справка

Реорганизация Алтайского краевого онкодиспансера завершилась в 2016 году. Врачи и пациенты освободили помещения на ул. Матросова, 115, ул. Партизанской, 97, и перебрались в онкоцентр "Надежда" на Змеиногорском тракте, 110, и в здание на улице Никитина, 77. Старое помещение на улице Матросова сначала рассматривали в качестве помещения под городской хоспис. Однако затем было решено отдать его под поликлинику.