Сибирь едина в своем желании делать добро: Барнаул собрал "Волонтеров Победы"

В Алтайском крае с 29 октября по 1 ноября 2019 года проходил семинар-обучение, организованный окружным координационным центром СФО движения "Волонтеры Победы" в рамках подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы. На него съехались почти 50 лидеров и активистов движения из различных регионов Сибири – Красноярского края, республик Алтай и Хакасия, Новосибирской, Омской, Томской, Иркутской, Кемеровской областей. Под Барнаулом они в интерактивной форме, без скучных лекций, а исключительно в "живом" режиме обучались, как готовиться к 75-летию Великой Победы, организовывать и проводить мероприятия.

В гостях радиостанции "Эхо Москвы в Барнауле" побывали три волонтера Победы: Зоя Руденко из Хакасии, Любовь Шестакова из Республики Алтай и Наталья Ю из Новосибирской области. Девушки поделились своими впечатлениями и эмоциями от проведенного мероприятия.

– Как вам семинар? Что полезного вынесли для себя?

Любовь: Мероприятие замечательное! Я считаю, что таких семинаров должно быть больше, потому что это очень полезная вещь для таких людей, как мы. Участие в семинаре сплачивает, помогает наладить обмен опытом между волонтерами из разных регионов. Все мы – обладатели разных взглядов и менталитетов, и когда это сталкивается в общем деле, получается огромное количество ярких положительно заряженных эмоций. По возвращению домой мы привнесем в свою работу много нового. Кто-то, возможно, кардинально изменит свой подход к волонтерской деятельности, а кому-то достаточно будет немного скорректировать направление, исправить ошибки.

Организаторам семинара надо сказать огромное спасибо! Ребята проделали колоссальную работу.

– Любовь, вы – наши соседи, находитесь совсем рядом. Что изменится в вашей работе?

Любовь: Мы начнем немного по-другому смотреть на некоторые вещи. Допустим, на направление медиа. Нас научили продвижению SMM – за это огромное спасибо нашим спикерам. Также мы получили большой опыт общения с ветеранами. Нам рассказали, как правильно их разговорить, как отредактировать свою речь, как правильно составить план беседы, чтобы общение с ветераном прошло продуктивно, чтобы мы получили максимум информации без какого-либо вреда для ветерана: ведь главное – не допустить ухудшения его эмоционального состояния. Реакция этих уважаемых людей всегда разная, и часто не положительная. И мы научились, как правильно к этому подходить.

– Зоя, что вы поменяете в своей работе в Хакасии после семинара?

Зоя: Мы запланируем ряд мероприятий по обучению волонтеров в наших муниципальных образованиях. Работа проводилась у нас и до этого, но после тренинга я вернула свое ресурсное состояние, вспомнила, какими упражнениями и методиками обладаю. Например, на одном из тренингов мы узнали, что необходимо учитывать с позиции не только участника обучения, но и тренера.

– Что поменяется в Новосибирской области, Наталья?

Наталья: У нас есть ресурсный центр, который провел немало тренингов для добровольцев. Но конкретно для волонтеров Победы узкоспециализированных тренеров у нас нет. Прошедший семинар был крайне продуктивен, полезен и эффективен в плане работы движения "Волонтеры Победы". И мне кажется, после этого семинара-совещания в регионе появится масса возможностей, которые предоставим мы – тренеры, побывавшие на таком замечательном мероприятии.

– Мне очень интересно, с чего начинался ваш собственный путь как волонтеров Победы? Как давно вы в этой деятельности и что подвигло погрузиться в это добровольческое движение? Какие впечатления сейчас от этой работы?

Наталья: Волонтером Победы я стала совсем недавно, и это произошло совершенно случайно. В движение я попала через свою знакомую, которая меня позвала. Она сказала, что это очень интересно и, самое главное, важно: "Ты внесешь огромный вклад в это движение, в историю нашей страны". Я подумала, почему бы и нет, попробовать можно. И когда я ехала на обучение сюда, у меня были совершенно другие ожидания, которые по факту не оправдались. Я думала, что здесь будет много теории, лекций, которые потом в своей работе мы применить не сможем.

– Скукота-скукотища, думали, будет?

Наталья: Да! А на самом деле, когда приехали, погрузились в сплошную практику только с полезными знаниями. Тренинги, тренинги. У нас были десятичасовые интенсивы, каждый день с утра и до вечера. Перерывы были только на прием пищи, все остальное время мы занимались тем, чтобы в дальнейшем готовить наших волонтеров Победы. И это было очень круто!

– Зоя, как вы пришли в добровольческое движение?

Зоя: Волонтерской деятельностью я начала заниматься еще в школе. В этом году будет уже 10 лет, как я окончила школу; то есть лет 15 назад, наверное, начался мой путь волонтера. Всегда участвовала во всех военно-патриотических слетах и на вахте Памяти стояла возле Вечного огня. Потом был небольшой перерыв: я училась в Томске на специалиста по работе с молодежью. По окончании вуза вернулась домой и устроилась в Молодежный центр – некоммерческую организацию – и познакомилась с коллегой, которая является руководителем движения "Волонтеры Победы" у нас в республике. Потихоньку я начала принимать участие в мероприятиях, организуемых добровольческим движением, помогать организовывать их. И как-то так сложилось, что я начала проводить интеллектуальные игры нашего движения, и в итоге стала руководителем направления медиа "Волонтеров Победы". Вот такое постепенное вливание в эту деятельность у меня произошло. И, помня свой опыт, я всегда любуюсь ребятами, которые стоят на вахте Памяти, которые приходят в наше движение уже со школьной скамьи. У них глаза горят. Они готовы и хотят принимать участие во всех мероприятиях. Это очень ценно для меня лично.

– Зоя, почему это важно – со школы привлекать детей, подростков к такой работе?

Зоя: Это воспитывает чувство ответственности, принадлежности к великим событиям. И воспитывает любовь к Родине. Вся работа направлена именно на это: ты пропитываешься уважением к победам нашего народа, к ветеранам, героическим событиям. Мы популяризируем героев нашей страны. И чем раньше мы заложим вот эти общечеловеческие ценности в школьников, в детей младшего возраста, тем проще им будет сделать выбор в дальнейшем. Все ситуации в своей жизни они впоследствии будут оценивать через вот эти общечеловеческие ценности и будут делать свой правильный выбор.

– Любовь, как вы попали в проект "Волонтеры Победы"?

Любовь: Я пришла в волонтерство в результате поиска себя. Понимала, что хочу быть чем-то большим, чем просто часть социума. Я хочу приносить пользу, помогать людям. Но до определенного момента не понимала, с чего начать эту правильную самореализацию. И на одном мероприятии увидела ребят в красивой форме. Изначально они привлекли меня визуально, и я подошла познакомиться, стала расспрашивать об их деятельности. В итоге меня познакомили с нашим замечательным региональным руководителем Вадимом Фефеловым, он с радостью пригласил меня к работе. Я сейчас не вспомню мероприятие, но именно тогда я поняла: да, это мое, вот это та самая возможность реализовать себя на благо других. Я получила тогда невероятную бурю эмоций от мероприятия. Так началось мое взаимодействие с "Волонтерами Победы", меня стали привлекать к другим событиям. Все больше и больше. И я поняла, что теперь не могу без этого. Поездки, подобные прошедшему окружному семинару, у меня вот уже два года. И с каждого форума привожу новые эмоции, опыт, новое видение. Постоянно что-то меняю в себе, пытаюсь поменять это в своих коллегах… Ребята, которые делают такое большое дело, стремятся сделать мир вокруг себя лучше, популяризируют самое лучшее, стараются донести это до людей. И это заслуживает огромного уважения!

Я считаю, что те, кто приходит в сферу волонтерства и находит себя в нем, – это уникальные люди. Я безмерно рада, что присоединилась к этой огромной команде.

– Как у вас, в Горном Алтае, организована работа движения "Волонтеры Победы"? Сколько участников? Как происходит взаимодействие с другими добровольческими объединениями, органами власти?

Любовь: У нас совсем небольшой регион. И ребят, которые привлечены, не так много. Но это, пожалуй, потому, что еще недостаточно раскручена идея движения "Волонтеры Победы". Ребята, которые могли бы стать нашими волонтерами, еще не до конца понимают, что конкретно мы делаем и для чего это нужно. Но мы прикладываем очень много усилий, для того чтобы это донести, чтобы привлечь в наши ряды как можно больше людей, которым это действительно нужно. Сейчас в нашей команде где-то около 170 человек, но все они не просто так, не для галочки. Это очень важно, когда твои коллеги работают с тобой не формально, а потому что они – за качественную работу. Мы очень гордимся, что мы очень продуктивно работаем, хоть нас и мало.

Мы взаимодействуем с российскими студенческим отрядами, которые тоже сравнительно недавно появились у нас в республике. Стараемся проводить совместные акции. Также с поисковым движением активно работаем, военно-патриотическими клубами – выступаем с военными выставками, какими-то тематическими лекциями, мастер-классами. Ребята активно отзываются на наши предложения. И потом мы получаем очень много положительных отзывов – то, что мы делаем, вызывает большой интерес у людей: задают много вопросов, причем больше не по теме самого мероприятия, а хотят получить больше информации в целом о деятельности волонтерского движения, о каких-то исторических событиях и героях.

– Мне очень нравится в Республике Алтай. Не знаю, есть сейчас это или нет, но раньше вдоль трассы висели баннеры с героями Советского Союза – уроженцами республики. И это отличная традиция, на мой взгляд… Зоя, как в Хакасии организовано движение "Волонтеры Победы"?

Зоя: В Хакасии есть 13 муниципальных образований, в 10 из них – штабы наших "Волонтеров Победы". Ребята очень продуктивно работают. Практически каждый месяц мы выезжаем в эти штабы для обучения и взаимодействия. К нам приезжают на обучение новенькие – студенты, школьники и много людей разных возрастов, которые заинтересованы в добровольческой деятельности, которые видели нас где-либо и хотели бы принять участие в наших мероприятиях. Мы сотрудничаем с Министерством образования, другими министерствами и правительством региона. Хорошая связь налажена с Советом ветеранов. Регион небольшой, и ветеранов у нас, к сожалению, совсем немного.

– В Алтайском крае их менее 800. Может быть, вспомните вашу цифру?

Зоя: У нас, безусловно, меньше. Многие из ребят, с кем я пообщалась на тренинге, сказали, что будет проект по переписи оставшихся в живых ветеранов, и потом за ними будет закреплено шефство. Я объяснила, что ветеранов в каждом муниципалитете Республики Хакасии знают, то есть у нас нет неизвестных, которых бы до сегодняшнего дня не взяли под опеку. У нас их настолько мало, что мы их, конечно, бережем, мы им во всем помогаем.

Со всеми органами власти мы сотрудничаем и выходим на связь. Безусловно, есть проблемы, но мы их решаем. И стараемся принимать участие в ключевых событиях, популяризировать свое движение, чтобы о нас узнавали. Есть такой стереотип, что волонтер – это рабочая сила, которую можно направить куда угодно. Но мы, в первую очередь, распространяем свои ценности: занимаемся сохранением истории и памяти о ветеранах, о подвигах наших героев, о Великой Отечественной войне и других сражениях.

– Вот, кстати, насчет сохранения памяти. У нас в Алтайском крае есть замечательный проект, возможно, вы о нем на семинаре слышали, – "Победа в каждом из нас". Его участники занимаются сбором семейных историй о победах и достижениях. Причем речь идет не только о Великой Отечественной войне, но о выдающихся событиях любого времени. Часть этих историй будет опубликована в наших популярных СМИ, а базой станет сайт, который сейчас на стадии доработки. И хочу напомнить, что еще есть возможность присоединиться к этому проекту – прислать истории побед своих родственников как в военное, так и в мирное время. От жителей Алтайского края ждут писем на адрес pobedavnas@mail.ru.

Ну и хотелось бы узнать, как в Новосибирской области организовано движение "Волонтеры Победы"?

Наталья: Я, наверное, соглашусь с девочками в том, что сейчас одной из первостепенных задач является как раз таки популяризация движения. Потому что "Волонтеры Победы" еще совсем молодые, и мало людей о нас слышали. Так сложилось, что в Новосибирском филиале движения сменилась "верхушка", и теперь у нас запланирован ряд мероприятий на ближайшее время: это различные квесты, игры по привлечению новых ребят. На сегодняшний день в движении Новосибирской области находится порядка 150 активистов, которые постоянно откликаются на просьбы ветеранов. И тут важна не только помощь, которую мы оказываем им в плане каких-то бытовых вопросов. Важно просто прийти, выслушать, пообщаться, уделить внимание. Для них очень важно – быть услышанными. На самом деле, им большего-то и не надо. Главное – чтобы они могли рассказать кому-то свою историю, чтобы она жила и передавалась дальше.

– Как раз следующий мой вопрос касается историй. Я бы хотела попросить вас рассказать истории, которые вы, возможно, услышали когда-то от ветеранов или из другого источника во время своей добровольческой деятельности.

Наталья: Я бы хотела поделиться историей, которая произошла со мной в школьные годы. За нашим классом было закреплено определенное количество ветеранов. И на протяжении нескольких лет мы ходили к ним, например, для того чтобы просто элементарно расчистить территорию от снега или пообщаться за чашкой чая. В основном эти замечательные герои не требуют большого внимания, бывает, во время нашего визита помолчат. Почему-то многие из них считают, что являются для общества обузой и, наверное, в связи с этим не любят навязываться. Но это, безусловно, не так. И именно поэтому для волонтера важно уметь настроить общение, уметь поговорить с ветераном, убедить его же в его важности.

Был такой случай, который затронул меня больше всего. Мы пришли навестить дедушку. После того как навели порядок у него во дворе, он пригласил нас на чай. После недолгого молчания достал фотографии, свои награды. Стал показывать, пояснять какие-то моменты. И рассказал, что ордена у него остались на руках не все. Были времена, когда ему приходилось продавать награды, память, символ его героизма. Были очень тяжелые времена, которые загнали его в такие обстоятельства.

– Но сейчас, я надеюсь, не такие времена. Есть у вас ощущение, что ветераны Новосибирской области нуждаются в чем-то, или они достаточно обеспечены?

Наталья: Нужды есть всегда. Но не до такой степени, чтобы продавать свои награды. Мы стараемся помочь чем можем. Предоставляем какое-то материальное обеспечение, помогаем физически. У нас на протяжении уже полугода действует проект "Цифровое подключение ветеранам", в рамках которого мы приходим, подключаем им цифровое телевидение, а потом поддерживаем связь с ними, проверяем, все ли работает, в случае необходимости переподключаем. При этом надо понимать, что телевидение – это просто повод, чтобы лишний раз навестить ветерана и узнать, все ли у него в порядке.

Зоя: Я добавлю. Волна "Цифрового подключения" прошла по всей России. Однажды нам позвонил дедушка и попросил, чтобы волонтеры пришли к нему как раз для того, чтобы подключить "цифру". Оказалось, что он – ветеран Великой Отечественной войны. Но о нем не было известно ровным счетом ничего. Он рассказал, что воевал в Русско-японской войне, был на границе с Японией. При этом он сам такой боевой, "живчик", и поэтому он, в принципе, был готов все сам подключить. В свои 90 с лишним сбегал купил приставку… Но, видимо, очень ему не хватало внимания извне. Во время нашего общения он с радостью рассказывал о том, как у него жизнь складывается сейчас, но о периоде военных действий практически не делился. И я для себя сделала вывод, что не все ветераны готовы бередить то страшное прошлое. И это в очередной раз подтверждает, что мы обязаны помнить о тех событиях, уважать и чтить подвиг ветеранов. Хотя бы для того, чтобы события, подобные Великой Отечественной войне, больше никогда не повторились.