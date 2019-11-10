Минусовые температуры днем и ночью установились в Алтайском крае

В Алтайском крае в воскресенье днем, 10 ноября, ожидается -2...-5 градусов, в северных районах до -12°С. В южных районах обещают небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, в предгорных районах – умеренные осадки. Гололедные явления, на дорогах сильная гололедица. Ветер северо-восточный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров, сообщает ЦГМС по краю.

В Барнауле будет -4...-6 градусов. Преимущественно без осадков, на дорогах сильная гололедица. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду.

Ночью 11 ноября в крае обещают -10...-15 градусов, местами в западных и северных районах до -22°С. Днем будет -7...-12 градусов.