Очевидцы: неизвестные в алтайском селе ударили ножом мужчину и скрылись

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали, что в Алтайском крае ищут подозреваемых в совершении убийства.

Сообщается, что в ночь с 8 на 9 ноября неизвестные ударили мужчину ножом в область паха. Инцидент произошел в поселке Целинном у Дома культуры.

Нападавшие с места преступления скрылись. Пострадавший был доставлен в больницу, но спасти его врачам не удалось.

В совершении преступления подозревают двух мужчин, которые после совершения убийства, по предварительной информации, поехали в Барнаул.