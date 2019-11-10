В России начнут поощрять аккуратных водителей

Вице-премьер России Максим Акимов рассказал о том, что в следующем году в России могут протестировать систему поощрения аккуратных водителей, сообщает РИА "Новости".

"В экспериментальном режиме мы вполне в следующем году можем такие решения запустить. Я еще раз хочу сказать – в режиме тестирования", – сказал он.

Политик уточнил, что специального оборудования для этого не понадобится, но придется разрабатывать нормативную базу.

"Регуляторную рамку, для того чтобы можно было влиять на стоимость страховок, на набор каких-то баллов, которые потом позволят их как-то монетизировать. Конечно, ее будет создать значительно сложнее", – пояснил Акимов.

Проект будет создаваться в рамках правкомиссии по безопасности дорожного движения.