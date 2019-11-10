Ученые доказали, что комнатные растения не делают воздух в квартире чище

Американские ученые развеяли миф о том, что комнатные растения делают воздух чище, сообщает портал Naked science.

С 80-х годов прошедшего столетия этот миф поддерживался NASA, которые искали средства для очистки атмосферы на космической станции и признали эффективность домашних растений.

Ученые провели эксперимент, в котором распрыскивали летучее вещество и замеряли, как быстро растения выведут его из воздуха. По результатам исследования было установлено, что растения не эффективны в очистке атмосферы. Чтобы повлиять на воздух, в помещении нужно поставить до 1000 растений на квадратный метр.

Специалисты советуют просто открыть окно, так как это гораздо эффективнее.