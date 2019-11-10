"Благодаря вам в Алтайском крае спокойно": Томенко поздравил полицию с праздником

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили сотрудников и ветеранов органов внутренних дел региона с профессиональным праздником, сообщается на официальном сайте региона.

В воскресенье, 10 ноября, Томенко и Романенко направили бывшим, настоящим и будущим полицейским поздравление, в котором подчеркнули связь между стабильностью в регионе и службой каждого правоохранителя.

"Уважаемые сотрудники полиции и ветераны ведомства, от всей души поздравляем вас с профессиональным праздником! Сотрудники правоохранительных органов стоят на страже законности и правопорядка, вносят большой вклад в создание безопасных и комфортных условий жизни населения.

Благодаря слаженной работе коллектива сотрудников Главного управления МВД России по Алтайскому краю обстановка в нашем регионе спокойная и стабильная. Уровень преступности остается одним из самых низких в Сибири. Под контролем находится дорожная ситуация, обеспечение порядка и безопасности на улицах городов и населенных пунктов края. В борьбе с правонарушителями полиции помогают добровольные народные дружинники и общественники.

Примите искреннюю благодарность за ежедневный нелегкий труд, профессионализм, верность долгу и закону. Желаем сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел семейного благополучия, успехов, крепкого здоровья, спокойных дежурств, поддержки и понимания близких!"