Жительница Барнаула сыграла против знатоков в игре "Что? Где? Когда?"

Юлия Владимирова из Барнаула задала свой вопрос знатокам игры "Что? Где? Когда?".

"Древние японцы считали, что это застывшее дыхание драконов, а древние греки – что это лед, который благодаря богам потерял свойство таять", – начала свой вопрос девушка.

Она уточнила, что в черном ящике находится не совсем то, о чем говорили предки, но эта вещь имеет особое значение для знатоков.

То, что речь идет о хрустале, знатоки установили сразу, а ближе к концу отведенного времени и определились с изделием, которое загадала девушка. В черном ящике находилась хрустальная сова.

Игрокам удалось дать правильный ответ и обыграть жительницу Барнаула.