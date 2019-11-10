Жительница Барнаула сыграла против знатоков в игре "Что? Где? Когда?"

Юлия Владимирова из Барнаула задала свой вопрос знатокам игры "Что? Где? Когда?".
"Древние японцы считали, что это застывшее дыхание драконов, а древние греки – что это лед, который благодаря богам потерял свойство таять", – начала свой вопрос девушка.
Она уточнила, что в черном ящике находится не совсем то, о чем говорили предки, но эта вещь имеет особое значение для знатоков.
То, что речь идет о хрустале, знатоки установили сразу, а ближе к концу отведенного времени и определились с изделием, которое загадала девушка. В черном ящике находилась хрустальная сова.
Игрокам удалось дать правильный ответ и обыграть жительницу Барнаула.
Комментарии
Догадались,проклятые.Всегда были смышлёные.
в следующий раз пусть придумывает вопросы про хокку, там не догадаешься
так себе вопрос был
и вообще, это уже было неделю назад. вчера уже свежая игра вышла
Интересный вопрос,но легкий