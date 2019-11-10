При поисках тела жертвы преподавателя СПбГУ водолазы нашли останки неизвестного

Во время поисков на реке Мойке останков тела жертвы историка Олега Соколова, задержанного по подозрению в убийстве, водолазы нашли останки другого неизвестного человека, сообщает ТАСС.
Отмечается, что поиски останков девушки продолжат в воскресенье.
По факту обнаружения скелета неизвестного человека решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела, но не в отношении преподавателя СПбГУ.
По предварительным данным, жертвой историка могла стать его выпускница Анастасия Ещенко. После того как мужчину вытащили из воды, в его рюкзаке нашли руки погибшей, а при обыске в квартире обнаружили и другие останки. Соколов оформил явку с повинной. Предполагается, что он убил девушку из ревности.
Правоохранители также проверяют информацию о том, что преподаватель неоднократно бил своих студенток.
Комментарии
Коллега Членов "Озёра"- не?
такой приличный на вид человек, а в ноябре месяце полез в воду с рюкзаком - он нормальный вообще?
Зареконструировался, улетела кукуха у вашблахородия.
ну какое это вашеблагородие, он же перед западом преклонялся. костюм Наполеона, а не Кутузова
10.11.2019 12:02
Друг Батурина и Мединского.
ноябре месяце полез в воду с рюкзаком - он нормальный вообще?
Мешок с руками не тонул, полез топить, да и сильно пьяный был.
10.11.2019 12:02
гiсть
Российское дворянство того времени было куда более европеезированно чем нынешнее ворьё. Все говорили на французском а в дома были европейские порядки. Так что никакого преклонения, органичное существование.
Ему 63 года, ей 24, там изначально не все в порядке с головой было, причем у обоих
Она ему во внучки годилась, по сути педофил