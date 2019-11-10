При поисках тела жертвы преподавателя СПбГУ водолазы нашли останки неизвестного

Во время поисков на реке Мойке останков тела жертвы историка Олега Соколова, задержанного по подозрению в убийстве, водолазы нашли останки другого неизвестного человека, сообщает ТАСС.

Отмечается, что поиски останков девушки продолжат в воскресенье.

По факту обнаружения скелета неизвестного человека решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела, но не в отношении преподавателя СПбГУ.

По предварительным данным, жертвой историка могла стать его выпускница Анастасия Ещенко. После того как мужчину вытащили из воды, в его рюкзаке нашли руки погибшей, а при обыске в квартире обнаружили и другие останки. Соколов оформил явку с повинной. Предполагается, что он убил девушку из ревности.

Правоохранители также проверяют информацию о том, что преподаватель неоднократно бил своих студенток.