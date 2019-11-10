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Штормовой ветер погнул металлическую крышу бийской многоэтажки

, ИА "Амител"
Жильцы планируют обращаться за помощью в администрацию
Фото: 'Инцидент Бийск'

Фото: "Инцидент Бийск"

9 ноября из-за сильного ветра в Бийске пострадал пятиэтажный дом, рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Бийск".

На здании №43 по улице Мартьянова сильный ветер погнул металлическую крышу. Часть каркаса крыши осталась без защиты, из-за того что листы стройматериала сорвало с креплений. 

Отмечается, что совсем недавно конструкцию ремонтировали. 

Также 9 ноября в Бийске от непогоды пострадала еще одна многоэтажка. С дома в районе Трест штормовой ветер сорвал обшивку, куски которой бились о балкон последнего этажа. Очевидцы отметили, что рабочие очень быстро приехали к месту происшествия и начали работу по восстановлению обшивки. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

10.11.2019 13:10
- гость -

что-то не похожи саморезы на кровельные... а обрешетка не похожа на новую. Больше смахивает на обломки старого сарая.

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