Штормовой ветер погнул металлическую крышу бийской многоэтажки

9 ноября из-за сильного ветра в Бийске пострадал пятиэтажный дом, рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Бийск".

На здании №43 по улице Мартьянова сильный ветер погнул металлическую крышу. Часть каркаса крыши осталась без защиты, из-за того что листы стройматериала сорвало с креплений.

Отмечается, что совсем недавно конструкцию ремонтировали.

Также 9 ноября в Бийске от непогоды пострадала еще одна многоэтажка. С дома в районе Трест штормовой ветер сорвал обшивку, куски которой бились о балкон последнего этажа. Очевидцы отметили, что рабочие очень быстро приехали к месту происшествия и начали работу по восстановлению обшивки.