Самые дорогие наручные часы в мире продали за два миллиарда рублей

На благотворительном аукционе Only Watch самыми дорогими часами стали Patek Philippe, а именно модель The Grandmaster Chime Reference 6300A-010 в корпусе из стали, пишет "Коммерсантъ".

За аксессуар от знаменитого производителя часов заплатили рекордную сумму – почти 31 млн швейцарских франков (1,985 млрд рублей по курсу на 10 ноября 2019 года). О покупателе не сообщается.

Второе место занял независимый часовой мастер Франсуа-Поль Журн. За его часы отдали 1,8 млн франков (115 млн рублей). На третьей строчке оказалась марка Audemars Piguet. Ее модель Code 11.59 by Audemars Piguet Tourbillon Openworked приобрели за один миллион франков (64 млн рублей).

Российский участник Константин Чайкин продал часы "Селфи" за 70 тыс. франков (4,5 млн рублей).

Всего на мероприятии удалось собрать более 38,5 млн швейцарских франков – это рекорд. Семь предшествующих аукционов собрали в общей сумме 40 млн швейцарских франков.

В 2017 году сообщалось, что на аукционе в Монако за 1,054 млн евро‍ продали "часы Путина" Patek Philippe. Однако позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эту информацию, сказав, что аукционный дом, скорее всего, обманул покупателя.

Аукцион Only Watch проводится раз в два года. Все собранные средства направляются на финансирование исследований миодистрофии Дюшенна, нервно-мышечного заболевания, которым страдает один из каждых 3,5 тыс. детей, подростков и молодых людей по всему миру.



Швейцарская компания Patek Philippe – производитель часов класса люкс. Основана в 1839 году эмигрантом-поляком Антонием Патеком и Франсуа Чапеком. Часы этой марки считаются одними из самых дорогих серий в мире. Символ компании – крест испанского ордена Калатравы, под этим же названием, Calatrava, выпускается "начальная" линейка моделей фирмы.