Двух силовиков из Республики Алтай подозревают в краже спасжилетов из самолета

Руководителя отдела по расследованию особых важных дел по Республике Алтай и старшего помощника прокурора подозревают в краже двух спасательных жилетов из самолета, пишет "Коммерсантъ".
Инцидент произошел на рейсе Екатеринбург – Горно-Алтайск авиакомпании "Руслайн". Как пишет Telegram-канал Baza, после приземления бортпроводники обошли салон и не досчитались двух жилетов.
После проверки жилеты нашлись у высокопоставленных силовиков. По их словам, они случайно забрали жилеты с собой. После объяснения в полиции обоих отпустили, однако в отношении них начата проверка.
Комментарии
....они случайно забрали жилеты с собой.. ...
Конечно, прилипли к ботинкам..... На шею набросились.... Спасжилет такой махонький,желтенький,невидимый, что вместе с портфлем зацепился...
Ну, простительно. Ну, они же такие красивые.
Им можно.
за такое надо сразу вышвыривать с работы в правоохранительных органах, хотя о чем это я, так было бы в нормальной стране а не в России
"Шарик, ты балбес!"
(с) м/ф "Простоквашино"
Болезнь такая, что-нибудь да украсть. Хоть носок дырявый. У кого власть-коррупция уже в крови.
Это они для ролевых игр позаимствовали, баловники. Нужен же просвет в мрачных полицайских буднях.
Если информация не дойдет до центральных СМИ, то скорее всего "замнут".
не верю , они не могли так поступить