Двух силовиков из Республики Алтай подозревают в краже спасжилетов из самолета

Руководителя отдела по расследованию особых важных дел по Республике Алтай и старшего помощника прокурора подозревают в краже двух спасательных жилетов из самолета, пишет "Коммерсантъ".

Инцидент произошел на рейсе Екатеринбург – Горно-Алтайск авиакомпании "Руслайн". Как пишет Telegram-канал Baza, после приземления бортпроводники обошли салон и не досчитались двух жилетов.

После проверки жилеты нашлись у высокопоставленных силовиков. По их словам, они случайно забрали жилеты с собой. После объяснения в полиции обоих отпустили, однако в отношении них начата проверка.