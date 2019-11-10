СК завел дело после массовой госпитализации школьников на Кубани

Возбуждено уголовное дело после госпитализации в Кропоткине нескольких десятков школьников с отравлением, сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.

"По факту отравления учеников нескольких школ возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Проводятся следственные действия", – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в детское инфекционное отделение кропоткинской больницы начали массово поступать дети из нескольких учебных заведений.

По последним данным регионального Минздрава, госпитализированы более 50 школьников.

"По состоянию на 10 ноября 13:00 часов госпитализирован 51 ребенок: десять – в Кавказскую центральную районную больницу, 41 – в Кропоткинскую городскую больницу. Контактные пациенты осматриваются на дому шестью медицинскими бригадами", – сообщает Минздрав.

Состояние детей оценивается как средней тяжести и удовлетворительное. В Кропоткин направлены эксперты специализированной клинической детской инфекционной больницы.