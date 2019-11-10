Соловьев ответил на претензии Галкина о цензуре на российском телевидении

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении, пишет "Газета.ru".

Соловьев подчеркнул, что на телеканале "Россия 1" нет никаких проявлений цензуры. "Во времена Советского Союза и близко не было возможности проводить те форматы, которые провожу, например, я, где люди самых разных точек зрения и из самых разных стран высказывают абсолютно свободно свои воззрения", — возразил Соловьев.

Ответил он и на претензию Галкина о том, что российским телезрителям "все время рассказывают про Украину". "У Максима в программах же Украины нет? Нет. Значит, уже не очень много. Есть разные программы, поэтому спокойнее нужно", — порекомендовал Соловьев.

Помимо этого, телеведущий призвал юмориста поспособствовать тому, чтобы телевидение соответствовало его "представлению о прекрасном".

При этом, как URA.ru, телеведущий Владимир Познер согласился со словами Галкина. "Он прав. Но так на всем нашем телевидении, не только на Первом канале. Нет такого канала, где, если говорят о политике, можно говорить все. Это неожиданная для нас вещь? Мы этого не знали?" — высказался Познер.

О том, что на российском телевидении есть цензура Максим Галкин рассказал во время своего концерта в Новосибирске. По его словам, телеканалы постоянно рассказывают о событиях на Украине. Также он отметил, что "советские времена вернулись, в худшем смысле слова".

Накануне глава "Роснано" Анатолий Чубайс рассказал, что в советские времена с экранов телевизора постоянно лились потоки лжи. По его словам, каждый день начинался с вранья, сказанного омерзительным голосом советских дикторов: "Которые радуют наших телезрителей новыми трудовыми успехами. А после этого заходишь в магазин и видишь там гнилую капусту".