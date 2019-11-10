Пассажирский автобус и грузовик столкнулись в Республике Алтай

ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика произошло в Республике Алтай, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22". С места происшествия публикуется видео.

По словам очевидцев, есть пострадавшие. Судя по видео, лобового столкновения удалось избежать. При этом грузовик врезался в ограждение и чуть не улетел вниз с трассы в глубокий кювет.

В паблике сообщается, что инцидент случился рядом с границей двух Алтаев. Как уточнили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, ДТП произошло в Шебалинском районе Республики Алтай.

Ранее сегодня в Алтайском крае на трассе перевернулась фура. Напомним, 10 и 11 ноября в Алтайском крае, по данным синоптиков, будет идти снег, а на дорогах — сильная гололедица.