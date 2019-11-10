Девять российских бизнесменов названы угрозой демократии Великобритании

Имена девяти российских предпринимателей упоминаются в секретном докладе разведки Великобритании, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на The Times.

По данным зарубежного издания, все бизнесмены спонсируют Консервативную партию страны. Называют несколько имен. В их числе — бывший замглавы ЮКОСа Александр Теремко, который якобы называл британского премьер-министра Бориса Джонсона своим другом и перечислил партии за последние семь лет более 1,2 млн фунтов стерлингов (около 98 млн рублей).

В список также попал бизнесмен Александр Лебедев. Его сын Евгений — владелец компании Lebedev Holdings Ltd, которая выпускает газеты London Evening Standard и The Independent. Джонсон бывал на семейных вечерах у Лебедевых в их доме в Италии, утверждает издание.

Упоминается и Любовь Чернухина — супруга бывшего замминистра финансов Владимира Чернухина, которая якобы перечислила партии более 450 тыс. фунтов стерлингов (примерно 37 млн рублей).

Документ объемом 50 страниц был подготовлен парламентским комитетом по разведке и безопасности Великобритании. Его передали в канцелярию премьера еще 17 октября, однако, по словам бывшего генпрокурора Доминика Грива, Борис Джонсон препятствовал его публикации. Предположительно, в докладе идет речь о якобы имевших место попытках вмешательства России в референдум по Brexit 2016 года и в выборы 2017 года.

Как уточняет "Коммерсантъ", публикация результатов 18-месячного расследования вмешательства России в британскую политику отложена минимум на месяц — до проведения парламентских выборов, которые запланированы на 12 декабря.