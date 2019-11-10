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Глава Бийска не видит проблем в присоединении олеумного завода к нижегородскому

, ИА "Амител"
По мнению властей, нет предпосылок считать, что Бийск лишится одного из основных градообразующих предприятий
Предприятием фактически будут управлять извне / Фото: politsib.ru

Предприятием фактически будут управлять извне / Фото: politsib.ru

Власти Бийска не видят повода для беспокойства относительно присоединения олеумного завода (БОЗ) к нижегородскому предприятию, пишет "Бийский рабочий".

Глава алтайского наукограда Александр Студеникин подчеркнул, что слияние двух предприятий, наоборот, расширит возможности БОЗа.

"Теоретически можно перенести мощности бийского завода на платформу завода им. Я. М. Свердлова в Нижегородской области, но я думаю, государству есть куда направить деньги кроме этого. Наш завод работает эффективно, и в свое время, наоборот, завод им. Свердлова передал портфель своих заказов в части производства тротила нашему заводу", – отметил Студеникин.

Более того, по его словам, объединение будет даже рациональным, поскольку есть технологии, "которые эффективно работают у нас", и есть передовые технологии, которые внедрены у них.

Студеникин заверил, что городская казна в накладе не останется. А также нет предпосылок считать, что Бийск лишится одного из основных градообразующих предприятий, несмотря на то, что предприятием фактически будут управлять извне, отмечает издание.

Выручка Бийского олеумного завода в 2019 году прогнозируется на уровне 4,3 млрд рублей. Это чуть ниже, чем в 2018-м. В 2020 году также ожидается снижение дохода – полностью исчезнет гособоронзаказ, который сейчас составляет менее 5%. В октябре 2019 года АО "Алтайэнергосбыт" включил БОЗ в список самых надежных партнеров, которые четко и в срок выполняют свои договорные обязательства, а также активно внедряют энергоэффективные технологии. Что касается идеи слияния двух заводов, то она обсуждалась еще в 2013 году, однако процесс затянулся до 2019 года. Ранее сообщалось, что Бийский олеумный завод в течение года присоединят к заводу им. Я.М. Свердлова в Нижегородской области, который также производит взрывчатые вещества.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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