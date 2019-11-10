Путин призвал к решительной борьбе с коррупцией

Полиция должна решительно бороться с коррупцией, заявил в воскресенье, 10 ноября, президент России Владимир Путин на праздничном концерте по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел, сообщает РИА "Новости".

"Сегодня каждый сотрудник должен соответствовать самым высоким требованиям, вести эффективную, системную работу. В борьбе с коррупцией, организованной преступностью, наркоторговлей нужно действовать решительно и целеустремленно. Не раз подчеркивал, что здесь МВД и другие правоохранительные органы получают и будут получать всю необходимую поддержку со стороны общества и государства", – сказал Путин.

Кроме того, отметил президент, долг правоохранителя – "жестко противодействовать терроризму и экстремизму, попыткам посеять ненависть, расколоть наше многонациональное и многоконфессиональное общество". Здесь, по его мнению, также важна постоянная профилактическая работа и честный диалог с гражданским обществом.

"Следует создавать открытые, комфортные, благоприятные условия для законопослушных иностранных граждан, туристов, предпринимателей, студентов, работников, специалистов", – добавил Путин.

Также президент отметил выдержку и ответственность сотрудников полиции при охране общественного порядка.

Напомним, практически на каждой ежегодной "Прямой линии с президентом" Путина спрашивают о коррупции в России. Так, в 2017 году подросток задал главе государства вопрос, к которому его "подготовила жизнь". "Как бороться с коррупцией?" – спросил юный россиянин. Владимир Владимирович ответил: "Коррумпированные чиновники – проблема известная, но по сравнению с прошлыми мероприятиями эта тема не является превалирующей".