"Я знаю, как выглядят забитые солдаты". Депутат побывал в воинской части Шамсутдинова

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин съездил в воинскую часть в Забайкалье, где ранее солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь сослуживцев, пишет РБК. Шерин подчеркнул, что он и сам военный человек в звании, а поэтому знает, как выглядят забитые и изнеможенные солдаты.
"Я сам являюсь кадровым офицером, я командовал личным составом, я знаю, как выглядят солдаты, которые чем-то напуганы, забиты и изнеможены. Я знаю, что такое подход командира к несению службы. Некоторые, к сожалению, с холодцой относятся. Это проявляется в форме одежды личного состава, солдаты, как правило, бывают с запуганными глазами, неопрятные, неумытые, нечищеная обувь, грязь под ногтями. Я там этого не увидел", – сказал Шерин.
При этом депутат подчеркнул, что к его приезду в части не успели бы подготовиться, так как он предупредил "меньше чем за сутки", даже "за ночь".
Также Шерин рассказал про опубликованное в конце октября в СМИ видео, на котором, как сообщала "Лента.ру", было запечатлено, как сослуживцы издеваются над Шамсутдиновым. Впрочем, позже издание опровергло отношение этих кадров к произошедшему в Забайкалье. Однако депутат отметил, что из-за этого видео ему в туалетах "пришлось кабинки обследовать". "Уборные абсолютно не так выглядят в этих казармах, как на видео", – пришел он к заключению.
Ранее сообщалось, что Шамсутдинов дал показания, в которых пояснил причины, приведшие к трагедии. В частности, по его словам, в этот день его хотели "опустить". А жаловаться было некому, потому что сами офицеры били и угрожали. Также, как он утверждает, проблемы у него начались практически с самого начала службы, он даже хотел убежать, но из закрытой части это сделать практически нереально.
Напомним, в трагедии погибли трое солдат из Алтайского края, еще один был ранен. 21-летнего Артема Никишина похоронили в Кулунде. До конца службы ему оставался один день и молодой человек уже собирал чемоданы. В Крутихинском районе простились с Анатолием Куроповым. В Бийске прошли похороны 19-летнего рядового Андреева. Владиславу Шпаку из деревни Степной Кучук удалось пережить бойню. Его отправили в госпиталь имени Бурденко.
Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев 25 октября в воинской части закрытого поселка Горный Забайкальского края. Жертвами стали восемь человек, включая двух офицеров, еще двое получили ранения. Против солдата завели уголовное дело об убийстве и арестовали на два месяца. В Минобороны отметили, что причиной случившегося мог стать нервный срыв, вызванный личными обстоятельствами, не связанными со службой. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что виной тому стал караул, в который Рамиля отправили в нарушение приказа. Между тем отец срочника отрицает все слухи о нервном срыве сына и обвиняет следствие в желании скрыть дедовщину в части. Ранее комиссия военного ведомства установила, что у Шамсутдинова был личный конфликт с одним из офицеров, а повышенная психическая нагрузка, испытываемая военнослужащими в ходе несения караульной службы, могла привести к трагедии. Позже председатель Комитета солдатских матерей России Флёра Салиховская заявила, что в трагедии необходимо винить компьютерные игры и интернет, а не офицеров и дедовщину в армии.
Комментарии
не бывает дыма без огня. лучше разбираться надо, чтобы такое не повторялась. Смерть ребят лежит на офицерах и командовании.
"Не успели бы подготовиться..."
Да они через день после случившегося всё вылизали и подготовили.
Офицер и солдат - две большие разницы. Офицер солдата никогда не поймет, какой бы он опытный руководитель не был. Это не к расстрелу, а вообще. До сих пор помню, как у нас офицеры своими сапогами пример приводили, как обувь чистить надо, при том, что обувь им дневальные чистили
"Я сам являюсь кадровым офицером, я командовал личным составом, я знаю, как выглядят солдаты, которые чем-то напуганы, забиты и изнеможены.
Никого цитата не смущает... Гнобил солдат. "Слово не воробей..."
Ранее сообщалось, что Шамсутдинов дал показания...
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И спецгруппа военных следователей из Москвы любезно предоставила журналистам листки допросов....
Ранее сообщалось, что Шамсутдинов дал показания...
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И спецгруппа военных следователей из Москвы уже на начальном этапе следствия любезно предоставили журналистам листки допроса.
PS :Жеглов-Шарапову:"Ты видел документы у меня на столе?Вот я всегда такой,у меня душа нараспашку".
Ворон ворону...
Да-да, никакой дедовщины нет и не было. Как-будто что-то другое могли сказать.
Дедовщина-то есть, в том числе и в американской армии.Помнится Позднер в своей "Одноэтажной америке" показал сюжет из иамошней солдатской столовой и шёпотом сказал,что те,которые сидят за столом совершенно прямо словно лом проглотили-это молодые солдаты,их так заставляют.В другие места его с Ургантом не пустили.
Другое дело,почему этот солдат восемь человек убил,начиная с офицера,который только за день до этого вернулся с отпуска.
Упраздните призыв!!! Тысячи ведь сломанных судеб!
Если офицеры не могут справиться с дедовщиной, то это не офицеры, а пособники культивирования дедовщины. Там что? Организованные криминальные группировки? Нужен общественный контроль. 1. Военком создаёт комиссию из числа рядового запаса по принципу "выборность суда присяжных" и направляет их в воинскую часть на территории военкомата. 2.Комиссия наблюдая за службой в части 2 дня делает вывод. Есть в части "дедовщина " или её нет. В общение с солдатами и офицерами вступать запрещается! Опытный взгляд отслужившего в армии сразу увидит весь расклад. 3.Если есть "дедовщина". Военком представляет рапорт на имя командующего округом. И ВСЕ офицеры части переводятся на казарменное положение на 6 месяцев. После этого снова комиссия. Ну так вот как-то.3. Оплата комиссии за счёт министерства обороны.
Все там, как в тюрьме. Не может быть по другому при бандитах в руководстве страны и предателе президенте.
Евгений,вы не дружите с реальностью.На зоне совершенно другие порядки.В армии изнасилование,тем более групповое,тем более организованное офицером никак не пройдёт.
глава ПФР, который, призывал работать до 80 лет умер в возрасте 59.
вчера новость была, туда ему и дорога.
И этот депутат себе на карму наговорил, пусть и ему вернется.
Три года работала в войсках. Стройбата вольнонаемной. Но видела все. Это было в благословенные годы СССР, и в стройбате служило много выходцев с Кавказа и средней азии. Их не гнобили по нац. признаку. Но дедовщина была. И была суровой. Я не думаю, что стало "лучше и крАсивей". Рамиля довели- сто процентов. У него хорошее спокойное лицо и умные глаза. Надо парня здОрово достать
Да ты тупой сапог, депутат Шерин. По форме одежды он определил. Ты дурачок, если так думаешь, очень глупый и недалекий. Сапог чищен- значит солдат хорошо себя чувствует. Это подход "тупого сапога", недалекого человека с отсутствием педагогических навыков. Кадровый офицер. Такие "кадровые офицеры ничего не понимают в жизни солдата и дальше "чистых сапог" не увидят. К твоему приезду солдат в порядок ночами приводили!
Капитан Евсеев В. А. – погиб.
Старший лейтенант Пьянков Д. В. – погиб.
Сержант Ковалёв Р. А. – погиб.
Ефрейтор Андреев А. А. – погиб.
Рядовой Богомолов Е. Р. – погиб.
Рядовой Никишин А. В. – погиб.
Рядовой Куропов А. С. – погиб.
Рядовой Покотило А. Д. – погиб.
Рядовой Графов Е. А. – погиб.
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Они "довели" Рамиля у которого спокойное лицо и умные глаза.
11.11.2019 14:19
то Елена
А почему ты думаешь, что нет?
Люди перестали доверять правительству и не верят в объективность расследования трагедии. Поэтому по стране идёт волна противоречивых оценок произошедшей трагедии. Не доверяя правительству люди пытаются сами разобраться в случившемся и делают поспешные выводы на основании вбросов противоречивой информации различными информационными агентствами и блогерами которые зачастую преследуют свои корыстные цели. Даже если расследование правительственными органами будет объективным(что вызывает большие сомнения) люди всё равно ему не поверят. Эта трагедия без всяких опросов показывает степень недоверия к правительству общества, а это означает только одно-разность "потенциалов" между обществом и правительством достигло критических размеров и находится на грани "пробоя".
Сам себя сдал. видел как выглядят испуг у солдат...сам по ходу издевался.
Мать его от алкоголизма померла.Гены проявились.
Восемь трупов.Как минимум одна покалеченная жизнь.Министр обороны молчит.Верховный главнокомандующий молчит.Ау,вам вообще плевать на людей?Или это "щепки" после вашей "рубки леса"?Народ пока терпит,но предел есть всему.Не дай Бог "сорвет крышу",никакая РоSSгвардия не спасет от украшения уличных фонарей тушками,не вылезающими с экранов Министерства правды.ИМХО.
Не верю. И подготовится могли. И жаловаться себе дороже.
Насколько велико доверие к депутатам Госдумы? А к министру? А к руководству страны?
Довели парня. Это я как служивший срочную говорю!
Вот при таких командирах, как этот депутат, бывший офицер, и творится беспредел в армии. Не нужно сказки рассказывать, что в армии нет дедовщины, тем, кто служил. И у нас в свое время подобный случай был, и после него всех так застращали, чтоб молчали, разными способами. Вы спросите сослуживцев Шамсутдинова об этом, когда они домой вернутся , вот тогда правда и откроется.