"Я знаю, как выглядят забитые солдаты". Депутат побывал в воинской части Шамсутдинова

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин съездил в воинскую часть в Забайкалье, где ранее солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь сослуживцев, пишет РБК. Шерин подчеркнул, что он и сам военный человек в звании, а поэтому знает, как выглядят забитые и изнеможенные солдаты.

"Я сам являюсь кадровым офицером, я командовал личным составом, я знаю, как выглядят солдаты, которые чем-то напуганы, забиты и изнеможены. Я знаю, что такое подход командира к несению службы. Некоторые, к сожалению, с холодцой относятся. Это проявляется в форме одежды личного состава, солдаты, как правило, бывают с запуганными глазами, неопрятные, неумытые, нечищеная обувь, грязь под ногтями. Я там этого не увидел", – сказал Шерин.

При этом депутат подчеркнул, что к его приезду в части не успели бы подготовиться, так как он предупредил "меньше чем за сутки", даже "за ночь".

Также Шерин рассказал про опубликованное в конце октября в СМИ видео, на котором, как сообщала "Лента.ру", было запечатлено, как сослуживцы издеваются над Шамсутдиновым. Впрочем, позже издание опровергло отношение этих кадров к произошедшему в Забайкалье. Однако депутат отметил, что из-за этого видео ему в туалетах "пришлось кабинки обследовать". "Уборные абсолютно не так выглядят в этих казармах, как на видео", – пришел он к заключению.

Ранее сообщалось, что Шамсутдинов дал показания, в которых пояснил причины, приведшие к трагедии. В частности, по его словам, в этот день его хотели "опустить". А жаловаться было некому, потому что сами офицеры били и угрожали. Также, как он утверждает, проблемы у него начались практически с самого начала службы, он даже хотел убежать, но из закрытой части это сделать практически нереально.

Напомним, в трагедии погибли трое солдат из Алтайского края, еще один был ранен. 21-летнего Артема Никишина похоронили в Кулунде. До конца службы ему оставался один день и молодой человек уже собирал чемоданы. В Крутихинском районе простились с Анатолием Куроповым. В Бийске прошли похороны 19-летнего рядового Андреева. Владиславу Шпаку из деревни Степной Кучук удалось пережить бойню. Его отправили в госпиталь имени Бурденко.

Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев 25 октября в воинской части закрытого поселка Горный Забайкальского края. Жертвами стали восемь человек, включая двух офицеров, еще двое получили ранения. Против солдата завели уголовное дело об убийстве и арестовали на два месяца. В Минобороны отметили, что причиной случившегося мог стать нервный срыв, вызванный личными обстоятельствами, не связанными со службой. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что виной тому стал караул, в который Рамиля отправили в нарушение приказа. Между тем отец срочника отрицает все слухи о нервном срыве сына и обвиняет следствие в желании скрыть дедовщину в части. Ранее комиссия военного ведомства установила, что у Шамсутдинова был личный конфликт с одним из офицеров, а повышенная психическая нагрузка, испытываемая военнослужащими в ходе несения караульной службы, могла привести к трагедии. Позже председатель Комитета солдатских матерей России Флёра Салиховская заявила, что в трагедии необходимо винить компьютерные игры и интернет, а не офицеров и дедовщину в армии.