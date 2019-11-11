В эфире Радио Дача Барнаул назвали победителя популярного интернет-конкурса

Каждый день на сайте кошкабарнаула.рф появлялись десятки пушистых питомцев, среди которых жюри и предстояло выбрать победителя.

За все время конкурса поступило более 2000 заявок на участие, и теперь пришло время объявить обладателя главного титула.

Победителем конкурса Радио Дача Барнаул становится очаровательная Тигра Лютая. Именно ее единогласно выбрала редакция. Тигра получает титул "Главной кошки Барнаула" и главный приз – годовой запас корма (30 кг) от партнера проекта – бренда "Вискас". Вот таким приятным образом поздравила Тигра свою хозяйку Юлию: новость о победе совпала с днем рождения девушки.

Победителем народного голосования стал кот Марсик, набравший 1006 голосов. Звание "Самая смешная кошка" получает кот Гаврюша. А "Самой грациозной кошкой" становится кошечка Мила. Все победители номинаций получают приз от партнера – по 5 кг корма "Вискас".

Радио Дача Барнаул от души поздравляет всех победителей, а также благодарит хозяев и конкурсантов за участие.