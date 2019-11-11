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Завтрак, наполненный любовью. Крок-мадам по рецепту от Sofi

, ИА "Амител"
Приятного аппетита

Хрустящий французский завтрак Крок-мадам станет вашим маленьким счастьем. Аппетитный сэндвич с тянущимся сыром и шляпкой из глазуньи – это большая любовь на нашем столе с утра, обещает наш фудблогер Софья Корнишина. Итак, скорее на кухню.

Крок-мадам

Что потребуется?

  • тосты – 4 штуки
  • ветчина – 2 ломтика
  • сыр – 4 ломтика
  • масло сливочное – 20 г
  • горчица (выбирайте мягкую на вкус, например дижонскую)
  • яйцо – 2 шт.
  • зелень по желанию (для подачи – листья салата, рукколу и т.д.)

Как готовить?

1. Каждый тост с одной стороны смазать тонким слоем сливочного масла. Два из них смазать горчицей (прямо на сливочное масло).

2. Сверху на два тоста выложить по ломтику сыра, затем ветчину, снова сыр и сверху накрыть еще одним тостом (маслом вниз).

3. Отправить сэндвичи в разогретую до 200°С духовку на 5 минут.

4. Тем временем на небольшом количестве масла пожарить отдельно два яйца (буквально две минуты, чтобы желток не успел запечься).

5. Горячий сэндвич достать из духовки, сверху уложить глазунью и наш сэндвич Крок-мадам готов!

Приятного аппетита!

Больше рецептов от Софи смотрите в ее Instagram.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

11.11.2019 08:57
- гость -

Не проще сделать обычную яичницу глазунью с ветчиной?

А где новость про хоккей?
Молодежная сборная РФ разгромила сборные Канады и США и выиграла мировой кубок второй раз подряд.

11.11.2019 08:58
- гость -

ммм.... как вкусно! И полезно. Шефу Софи - удачи!

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