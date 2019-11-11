Завтрак, наполненный любовью. Крок-мадам по рецепту от Sofi

Хрустящий французский завтрак Крок-мадам станет вашим маленьким счастьем. Аппетитный сэндвич с тянущимся сыром и шляпкой из глазуньи – это большая любовь на нашем столе с утра, обещает наш фудблогер Софья Корнишина. Итак, скорее на кухню.
Крок-мадам
Что потребуется?
- тосты – 4 штуки
- ветчина – 2 ломтика
- сыр – 4 ломтика
- масло сливочное – 20 г
- горчица (выбирайте мягкую на вкус, например дижонскую)
- яйцо – 2 шт.
- зелень по желанию (для подачи – листья салата, рукколу и т.д.)
Как готовить?
1. Каждый тост с одной стороны смазать тонким слоем сливочного масла. Два из них смазать горчицей (прямо на сливочное масло).
2. Сверху на два тоста выложить по ломтику сыра, затем ветчину, снова сыр и сверху накрыть еще одним тостом (маслом вниз).
3. Отправить сэндвичи в разогретую до 200°С духовку на 5 минут.
4. Тем временем на небольшом количестве масла пожарить отдельно два яйца (буквально две минуты, чтобы желток не успел запечься).
5. Горячий сэндвич достать из духовки, сверху уложить глазунью и наш сэндвич Крок-мадам готов!
Приятного аппетита!
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Комментарии
Не проще сделать обычную яичницу глазунью с ветчиной?
А где новость про хоккей?
Молодежная сборная РФ разгромила сборные Канады и США и выиграла мировой кубок второй раз подряд.
ммм.... как вкусно! И полезно. Шефу Софи - удачи!
11.11.2019 08:58
- гость -
Ветчина-это полезно? Ню,ню.