Завтрак, наполненный любовью. Крок-мадам по рецепту от Sofi

Хрустящий французский завтрак Крок-мадам станет вашим маленьким счастьем. Аппетитный сэндвич с тянущимся сыром и шляпкой из глазуньи – это большая любовь на нашем столе с утра, обещает наш фудблогер Софья Корнишина. Итак, скорее на кухню.

Крок-мадам

Что потребуется?

тосты – 4 штуки

ветчина – 2 ломтика

сыр – 4 ломтика

масло сливочное – 20 г

горчица (выбирайте мягкую на вкус, например дижонскую)

яйцо – 2 шт.

зелень по желанию (для подачи – листья салата, рукколу и т.д.)

Как готовить?

1. Каждый тост с одной стороны смазать тонким слоем сливочного масла. Два из них смазать горчицей (прямо на сливочное масло).

2. Сверху на два тоста выложить по ломтику сыра, затем ветчину, снова сыр и сверху накрыть еще одним тостом (маслом вниз).

3. Отправить сэндвичи в разогретую до 200°С духовку на 5 минут.

4. Тем временем на небольшом количестве масла пожарить отдельно два яйца (буквально две минуты, чтобы желток не успел запечься).

5. Горячий сэндвич достать из духовки, сверху уложить глазунью и наш сэндвич Крок-мадам готов!

Приятного аппетита!

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