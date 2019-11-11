Рабочая неделя в Алтайском крае начнется с небольшого снега и гололеда

В Алтайском крае в понедельник днем, 11 ноября, ожидается -7...-12 градусов. Местами небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров, сообщает ЦГМС по краю.

В Барнауле будет -8...-10 градусов. Преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду.

Напомним, в крае в воскресенье днем, 10 ноября, были осадки в виде мокрого снега, а в ночь на 11 ноября столбик термометра опустился до -15...-22 градусов. В результате на дорогах очень сильный гололед. Будьте аккуратны.