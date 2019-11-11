В Барнауле после взрыва загорелся частный дом

Примерно в час ночи загорелся частный дом на пересечении улиц Чкалова и Ядринцева. Возможно, взорвался газ, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
Официально о пострадавших пока не известно. "Дома никого не было. Дом на два хозяина. Во второй половине живет алкаш, он и устроил пожар", – пишут в комментариях к происшествию.
Также отмечается, что пожарные сработали оперативно. "Молодцы. По пристройкам не дали огню к соседям уйти", – рассказывают очевидцы.
UPD 08:59 В МЧС рассказали подробности пожара на пересечении Чкалова и Ядринцева в Барнауле. Вероятная причина возгорания – замыкание проводки.
Комментарии
Жуткое зрелище было, а взрыв был, когда уже горел дом...
Алкаши беда страны.
Алкаши беда страны.
Алкаши - санитары частного сектора!
Пришло время строить высотки
Чёрные риелторы продолжают своё чёрное дело. Хорошо хоть на этот раз людей пожалели, подождали пока никого не было дома.