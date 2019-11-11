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Тело мужчины нашли у моста в Красноярске

, ИА "Амител"
Возможно, он пытался спасти свою возлюбленную
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

10 ноября из Енисея в Красноярске достали тело мужчины, сообщает aif.ru.

Отмечается, что на прошедшей неделе в городе пара молодых людей прогуливалась по набережной. Молодой человек взял девушку на руки и усадил на перила моста. Через некоторое время девушка потеряла равновесие и рухнула в воду. 

Мужчина разделся и бросился спасать возлюбленную. С тех пор их никто не видел. 

Тело, которое достали из воды 10 ноября, предположительно, принадлежит этому молодому человеку. Тело девушки не найдено. 

На берегу остались вещи пары. По найденным документам удалось установить их личность. Оказалось, что у девушки остался муж и дочь, а у мужчины – семья в США. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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