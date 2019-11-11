Самолет Челябинск – Сочи совершил экстренную посадку из-за хулиганки на борту

Самолет Челябинск – Сочи авиакомпании "Победа" совершил экстренную посадку в Самаре из-за заядлой курильщицы на борту, сообщает портал "74.ru".

Пассажиры самолета рассказали, что стюардесса уличила женщину в курении еще до взлета, когда попросила ее выйти из туалета для проведения инструктажа.

Во время полета было принято решение снять нарушительницу, женщину 1988 года рождения, с рейса, для чего была совершена экстренная посадка. Покинуть самолет она согласилась только с полицейскими. Вину женщина не признала и на своей странице в социальных сетях заявила о том, что стала "звездой" в СМИ.

В результате инцидента рейс был задержан почти на час.