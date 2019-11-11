Самолет Челябинск – Сочи совершил экстренную посадку из-за хулиганки на борту

Самолет Челябинск – Сочи авиакомпании "Победа" совершил экстренную посадку в Самаре из-за заядлой курильщицы на борту, сообщает портал "74.ru".
Пассажиры самолета рассказали, что стюардесса уличила женщину в курении еще до взлета, когда попросила ее выйти из туалета для проведения инструктажа.
Во время полета было принято решение снять нарушительницу, женщину 1988 года рождения, с рейса, для чего была совершена экстренная посадка. Покинуть самолет она согласилась только с полицейскими. Вину женщина не признала и на своей странице в социальных сетях заявила о том, что стала "звездой" в СМИ.
В результате инцидента рейс был задержан почти на час.
Комментарии
снять женщину 1988 с рейса
Это что за титул "женщина 1988"?
Отличный повод помалаховиться.
Это что за титул "женщина 1988"? ну а че, звучит!
ей еще медаль надо с огромным штрафом припаять
пишут что полиция не нашла у нее сигарет и прочих причиндалов курительных. Авиакомпания победа в очередной раз обделалась.
Есть женщины. Самолёт остановят
11.11.2019 10:36
- гость -
Победа кстати нормальная компания, летал с ней неоднократно. Но если кто правила перевозки не в состоянии изучить - тогда да, авиакомпания всегда виновата, а не отсутствие мозга у пассажира.
С...ка - ну неужелди вот прям так невтерпеж андо подымить, что несчастных пару часов нельзя потерпеть ради собственной же безопасности и жизни других людей?
Наркоманы чертовы.
P.S. Бросил курить и не жалею.
Бросил курить и не жалею. по вашему посту видно какая истеричка получилась после бросания курева.
11.11.2019 10:36
- гость -
пишут что полиция не нашла у нее сигарет и прочих причиндалов курительных. Авиакомпания победа в очередной раз обделалась.
А везде ли искали? У женщин есть тайничок... а у некоторых тайничище