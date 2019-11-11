В МЧС рассказали подробности пожара на пересечении Чкалова и Ядринцева в Барнауле

В МЧС рассказали, что пожар на улице Чкалова в Барнауле произошел не из-за взрыва газа.
Пожарные получили сообщение о возгорании в 00:58. К моменту приезда спасателей крыша дома и постройки горели открытым огнем. Существовал риск того, что пламя перекинется на соседние дома.
Взрыв газа, о котором сообщали очевидцы, произошел уже во время пожара, то есть не он стал его причиной. Пожарные успели вынести из здания еще два газовых баллона.
Ликвидировать открытый огонь удалось в 01:08. Крыша дома сгорела. Кроме того, огнем повреждены два автомобиля: Mitsubishi и "Ока". Жильцы дома не пострадали.
Предположительная версия пожара – замыкание электропроводки.
Комментарии
Замыкание электрозастройщика.
сто проц. площадку под новый дом выжигают
с нетерпением ждем нового застройщика...
Как-то удачно всё сложилось. Прямо по плану. Поджоги с угла.
Когда возводили семиэтажку Партизанская ,43, тоже случился пожар частных строений жителей с Пролетарской. К их участкам примыкала стройка элитного дома. Глубокой ночью. В 40градусов мороза. Пожарные (часть находится в 2х минутах ходьбы) приехали, когда всё сгорело.
Вердикт: НЕУМЫШЛЕННЫЙ ПОДЖОГ! Кто совершил это действо, так и не установили. Но ведь определили, что «неумышленно»!
Хосподя....ищите везде ЗАГОВОР дальше....а в лицо проблеме посмотреть и позже можно))) дом старый, и что там происходит с электрикой.....да зачем в этом разбираться....теперь есть козел отпущения - ЗАСТРОЙЩИК
Там и так все рады дома продать, только не идут застройщики.
11.11.2019 13:17
Мимошел
не все. на первомайке живет ветеран ВОВ в частном доме вокруг которого все заставлено девятиэтажками. там даж солнце не попадает. но он не в какую не пеерезжает
Третий дом за неделю в этом районе. Безусловно совпадение! В Ростове тоже такое же совпадение было.
До Ядринцева там аж 150 метров. С большим основанием можно было написать о Чкалова-Революционном. Ни о какой застройке и никаком умышленном поджоге речь не может идти, до этого переулка только "Строительная перспектива" подбирается, и то - улицей выше, но и там ещё очень далеко до расселения и тем более до застройки. Рядом в округе ещё несколько домов, в том числе хороший новый (лет пять ему) особняк из бруса. так что нечего высасывать из пальца чушь.
11.11.2019 16:31
- гость -
А если предположить вести стройку на перспективу? Зайти например позже? А к этому моменту выжечь себе кусок под стройку. А так уж слишком "палевно" получается жечь дома, видишь сколько стрелок на потенциального виновника идет.
Ага, чего ж они на застраиваемой Песчаной улице двухэтажные кирпичные дома не выжигают? Зачем в сговоре с городской властью (теми же "архитекторами" так "красную линию" относят, что у жителей вообще земли не остаётся? Я здесь три десятка лет живу и до сих пор никого это не волновало. а вот теперь застройщику за землю платить надо, так решил один "платёж" сделать и на законном основании обобрать людей. Там, кстати, улица Кирова вполне себе широкая была, так что реальной потребности ни у кого не было драконовские меры применять. Но вот теперь на целый миллион меньше кадому хозяину заплатить. А на вырученные средства весьма трудно будет что-либо приобрести. А застройщикам площадь наших улиц достанется забесплатно.