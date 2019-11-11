В МЧС рассказали подробности пожара на пересечении Чкалова и Ядринцева в Барнауле

В МЧС рассказали, что пожар на улице Чкалова в Барнауле произошел не из-за взрыва газа.

Пожарные получили сообщение о возгорании в 00:58. К моменту приезда спасателей крыша дома и постройки горели открытым огнем. Существовал риск того, что пламя перекинется на соседние дома.

Взрыв газа, о котором сообщали очевидцы, произошел уже во время пожара, то есть не он стал его причиной. Пожарные успели вынести из здания еще два газовых баллона.

Ликвидировать открытый огонь удалось в 01:08. Крыша дома сгорела. Кроме того, огнем повреждены два автомобиля: Mitsubishi и "Ока". Жильцы дома не пострадали.

Предположительная версия пожара – замыкание электропроводки.