Сотовая связь подорожает в России в 2020 году

Операторы связи намерены поднять цены на свои услуги в 2020 году. Аналитики прогнозируют большое увеличение стоимости сотовой связи, сообщают "Известия".

Операторы планируют повысить стоимость своих услуг, для того чтобы компенсировать затраты на отмену роуминга. Также среди причин отмечают расходы на реализацию требований "пакета Яровой" и рост курса доллара, потому что все оборудование приобретается именно за эту валюту.

Аналитики, опрошенные изданием, уверены в том, что цены на сотовую связь станут больше. Ожидается повышение на 10-25%.

Многие россияне уже заметили, что их расходы на связь заметно увеличились. Связано это частично с тем, что люди стали чаще пользоваться интернетом и различными сервисами, а это требует приобретения более дорогостоящих тарифов.