Сотовая связь подорожает в России в 2020 году

Операторы связи намерены поднять цены на свои услуги в 2020 году. Аналитики прогнозируют большое увеличение стоимости сотовой связи, сообщают "Известия".
Операторы планируют повысить стоимость своих услуг, для того чтобы компенсировать затраты на отмену роуминга. Также среди причин отмечают расходы на реализацию требований "пакета Яровой" и рост курса доллара, потому что все оборудование приобретается именно за эту валюту.
Аналитики, опрошенные изданием, уверены в том, что цены на сотовую связь станут больше. Ожидается повышение на 10-25%.
Многие россияне уже заметили, что их расходы на связь заметно увеличились. Связано это частично с тем, что люди стали чаще пользоваться интернетом и различными сервисами, а это требует приобретения более дорогостоящих тарифов.
Комментарии
а никто и не сомневался - это только начало !!!повышения!!!
Представители сотовых операторов еще активнее звонить будут, предлагать "персональные предложения со скидками"
Исполнение закона Яровой легко тяжким бременем на плечи владельцев мобильных сетей ,те ,в свою очередь,перекладывают дополнительные расходы на кошелек пользователей мобильной связи.Бизнес должен приносить прибыль...
а я наблюдаю часто картину, когда сотовый оператор при наличии средств на счете блокирует связь предложением еще оплатить. Жмешь продолжить без оплаты на пару часов отпускает! Потом снова палки в колеса, при этом баланс в плюсе!
"люди наша вторая нефть" (с)
11.11.2019 10:21
CALIBR
легко тяжким бременем на плечи владельцев мобильных сетей
Угу, прям мешки с цементом таскают на себе.
Они на одних только платных услугах и рассылках делают себе миллиардные прибыли.
Даже если повысят, народ станет брать себе меньше гигов для бесполезного сидения в соцсетях.
11.11.2019 10:36
гость
Это на каком опсосе такое практикуется? У меня на Билайне дают уходить в минус до 50 рублей не отключая ни минут ни смс ни гигов.
Тяжко станет владельцам...бизнес должен приносить прибыль,отнимая как можно больше у пользователей.
Исполнение закона Яровой легко тяжким бременем на плечи владельцев мобильных сетей ,те ,в свою очередь,перекладывают дополнительные расходы на кошелек пользователей мобильной связи.Бизнес должен приносить прибыль...
Явление КЭПа народу.
у меня на мтс минус возможен до 600 рублей
11.11.2019 11:10
Зануда
у меня на мтс минус возможен до 600 рублей
Зачем мне -600, если я плачу в месяц всего 220?