На Урале строители организовали спецоперацию по спасению провалившейся под лед собаки

Неравнодушные строители с помощью экскаватора спасли бездомного пса, который провалился под лед на озере Шарташ, сообщает e1.ru.

Пес около 40 минут пытался выбраться самостоятельно, но не смог. Тогда на помощь животному пришли строители с экскаватором. Сначала они попытались прорубить собаке дорогу ковшом, но затем решили посадить в него человека и отправить на подмогу.

Животное вытащили на берег и оставили отогреваться на заднем сиденье машины. Рабочий, который залез в ковш для помощи животному, рассказал, что собаку отогрели и накормили ужином, после чего она убежала.

Поступок строителей в социальных сетях отметил Юрий Дудь. Естественно, не без фирменного хештега.